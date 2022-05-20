Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр экономического развития РФ Максим Решетников провели совещание по итогам заседания федерального штаба по антикризисным мерам.

Как сообщает пресс-служба губернатора, стороны обсудили вопросы реализации предложений по поддержке экономики, сформированные комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», которую возглавляет Алексей Текслер.

Комиссией было предложено усовершенствовать программы льготного кредитования системообразующих предприятий, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В ближайшее время запустят программы льготного кредитования системообразующего бизнеса в пяти отраслях: строительстве, ЖКХ, ИТ, транспорте и энергетике. Ответственные ведомства уже доводят для этого деньги до банков», - отметил Максим Решетников.

«Действующие программы работают, и это хорошо, но при определенной донастройке они могли бы работать более активно, - подчеркнул Алексей Текслер. – Во-первых, необходимо снижение ставок вслед за снижением ключевой ставки. Во-вторых, нужно уже сейчас планировать продление программ на следующий год. И бизнесу будет спокойнее прогнозировать следующий год. Кроме того, стоит предусмотреть возможность использования возобновляемых кредитных линий, благодаря чему предприятия смогут более гибко управлять кредитным портфелем. А у нас появится возможность экономить бюджетные средства».

Отдельно Алексей Текслер обратил внимание на программу кредитования в Аграрно-промышленном комплексе.

«Донастройка по отдельным уже запущенным программам точно нужна и возможна. Мы согласны с тем, что по программе кредитования АПК критерии отбора компаний можно сделать мягче», - сказал Максим Решетников.

«Максимальный размер краткосрочных кредитов в разрезе регионов сейчас не превышает 500 млн рублей при предельном уровне таких кредитов в 1 миллиард рублей. Для серьезного бизнеса и то, и другое не много, поэтому предлагаем рассмотреть вопрос увеличения этих показателей вдвое с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований», – пояснил руководитель комиссии Госсовета «Экономика и финансы» Алексей Текслер.

Кроме того, предлагалось разработать механизмы фондирования банков со стороны Банка России.

«Нужен запуск нового инвестиционного цикла, экономике нужны доступные инвесткредиты для всех отраслей, и для концессий, и для ГЧП, и для обычных инвестиционных проектов, - уточнил губернатор. - Максимальная ставка для предприятий под инвестпроекты в нынешних условиях должна быть фиксированной и составлять не более 7-8%. И она должна быть долгосрочной. Инвесткредит под разумные проценты должен быть доступен через всю банковскую сеть, и для этого, на наш взгляд, нужно специальное фондирование Банка России».

Реализация механизмов поддержки инвестпроектов институтом развития ВЭБ.РФ, включая механизм «Фабрика проектного финансирования». Алексей Текслер отметил важность дальнейшего совершенствования этого ключевого механизма поддержки крупных инвестпроектов.

«В том числе важно сокращать сроки рассмотрения проектов, посмотреть на возможности снижения требований к залогам и к стоимости финансирования со стороны Фабрики», - пояснил он.

Создание механизма изменения условий концессионных соглашений по аналогии с государственными и муниципальными контрактами.

«Целесообразно обеспечить для концессионных соглашений возможность изменения их существенных условий аналогично возможностям, обеспеченным на этот год для заключенных государственных и муниципальных контрактов», - резюмировал глава региона.

По итогам совещания Максим Решетников и Алексей Текслер договорились повторно обсудить наработки по обсуждаемым вопросам на следующей неделе.