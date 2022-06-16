Текслер оценил троллейбус, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично оценил современный троллейбус «Синара 6254», опытный образец которого был презентован на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

С новой техникой глава региона познакомил и жителей в своих аккаунтах: «Это новый челябинский троллейбус. Уже в этом году первые двадцать поступят в город и выйдут на маршруты.

Модель современного троллейбуса была разработана холдингом «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) специально для Челябинска в рамках реализации концессионного соглашения о создании троллейбусной инфраструктуры в областном центре. Алексей Текслер на площадке ПМЭФ осмотрел новый троллейбус, оценил все его характеристики.

«Это полностью новая модель, здесь учтены все наши пожелания. Освещение, usb, управление климатом, информационная система, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. А ещё запас автономного хода, что позволит троллейбусу добираться в новые районы, где сети пока не проложены», - рассказал губернатор.

Первый опытный образец троллейбуса «Синара» был создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения» в Санкт-Петербурге, здесь же выпустят и установочную партию (20 штук), которая поступит в Челябинск до конца 2022 года. В дальнейшем Синара будет развернуто серийное производство троллейбусов «Синара» на площадях Челябинского трубопрокатного завода. Соответствующее соглашение между СТМ и ЧТПЗ уже достигнуты.

«Мы обсуждали, что правильно производить троллейбусы в Челябинске на площадке ЧТПЗ. Готовы вместе с вами заключить СПИК (специальный инвестиционный контракт), посмотреть, какие возможности есть, чтобы стимулировать инвесторов для организации площадки в Челябинске. Для нас это не менее важно, чем сам троллейбус для города, - отметил Алексей Текслер. - Это правильное решение, у нас машиностроительный регион. Есть трамваи, причем мы лидеры в их производстве, будут и троллейбусы».

Новое производство на площадке ЧТПЗ позволит создать 500 новых рабочих мест, уточнил губернатор.

Всего Челябинск получит 168 единиц нового подвижного состава (в том числе, часть будет с увеличенным автономным ходом до 20 километров), что позволит провести масштабное обновление троллейбусного парка города.

«Не терпится увидеть новые троллейбусы на городских улицах. Челябинск ждал их несколько десятков лет», - поделился своими эмоциями губернатор.