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Текслер оценил возможности и перспективы «Малой Сосновки»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с инвестиционными проектами резидентов индустриального парка инноваций «Малая Сосновка»

На сегодня производственную деятельность в парке индустриальных инноваций «Малая Сосновка» уже активно ведут две компании - «Втор-Ком» и «Ин Парк - Челябинск» (входит в группу компаний Doorhan).

Алексей Текслер осмотрел новый комплекс компании «Втор-Ком» по производству штапельных синтетических волокон (продукция производится из прошедших переработку твердых коммунальных отходов).

Глава региона пообщался с предпринимателями и ознакомился с новыми инвестиционными проектами, а также провел совещание по готовности инфраструктуры индустриального парка.

«Индустриальные парки наравне с ТОСЭР, с ИТ- и технопарками – это современные формы привлечения инвестиций, в том числе высокотехнологичных производств. Этому направлению мы уделяем особое внимание: и в ТОСЭР ведем работу по привлечению инвесторов, и обсуждаем создание свободных экономических зон, где за счет льгот можно развивать высокотехнологичное производство», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, изначально в «Малой Сосновке» был допущен ряд управленческих ошибок: слишком долго вводилась необходимая инфраструктура, что оттягивало принятие решений инвесторов. «За последние полтора года мы ускорились, основную необходимую инфраструктуру подвели», - подчеркнул глава региона.

В январе 2020 года «Малая Сосновка» подтвердил соответствие всем требованиям минпромторга РФ к индустриальным паркам и был зарегистрирован в федеральном реестре. Это открыло резидентам парка доступ к важным мерам господдержки и дополнительным возможностям развития.

Помимо подготовленной инженерной и транспортной инфраструктуры, компании-резиденты индпарка получают налоговые льготы и ряд преференций.

Одно из них - близость парка к областному центру, железной дороге и федеральной трассе М-5 «Урал». Земля резидентам выделяется с готовой инфраструктурой.

Для резидентов предусмотрено льготное налогообложение. Снижена ставка налога на имущество (с 2020 года - до 0%). До 2023 года действует пониженная ставка налога на прибыль до 13,5%.

Резидентам предоставляется возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, что позволяет возместить до 90% расходов организации.

Осуществляется комплексное сопровождение резидентов различными институтами поддержки бизнеса регионального уровня.

Алексей Текслер также ознакомился с новыми резидентами, которые налаживают работу в парке.

Компания «Оптимум» намерена построить комплекс по хранению, переработке и заморозке овощей с объемом не менее 20 тысяч тонн в год.

ООО «Открытие» планирует организовать производство яичных лотков, подложек и контейнеров для фруктов и овощей, нестандартной упаковки.

Предприятие «МКС Индустрия» (входит в ГК «МКС») собирается построить инновационный завод по производству блочно-модульного и узлового оборудования для автономных газопоршневых электростанций в «Малой Сосновке», а также запустить на территории парка блочно-модульную электростанцию. На условиях энергосервисного контракта она обеспечит всех его резидентов более дешевыми электроэнергией и теплом.

Планируемый общий объем инвестиций резидентов в экономику региона составит порядка четырех миллиардов рублей, количество создаваемых рабочих мест – около одной тысячи 700.

АО «ЧРЗ «Полет» планирует выпускать высокотехнологичные изделия для модернизации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации. Инвестиции оцениваются в два миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест - не менее 800.

Как отметил Алексей Текслер, всего на территории «Малой Сосновки» планируется реализовывать порядка 15 инвестиционных проектов, из них 6-7 готовы запуститься в ближайшее время.

«Мы говорили сегодня о развитии парка, есть близлежащие территории, которые можно включить в индустриальный парк (как минимум 10 гектар), привлекая новых партнёров, создавая новые производства, - пояснил Текслер. - Речь идет о высокотехнологичных производствах, очень интересные проекты в сфере современной энергетики. Я заинтересован в развитии здесь медицинского, фармакологического производства (мы эти возможности обсуждаем, учитывая, что здесь рядом инфекционная больница), есть ряд других направлений (рядом М5, логистические проекты тоже в обсуждении). Будем площадку развивать».

СПРАВКА

Индустриальный парк «Малая Сосновка» – инновационная площадка в Челябинской области, включённая в федеральный реестр индустриальных парков РФ в 2020 году. Расположен на площади более 110 гектаров в двух километрах от Челябинска в границах Саргазинского сельского поселения Сосновского муниципального района, обладает логистическим преимуществом прямого выхода на автомобильную трассу федерального значения М5 «Урал». Это первый на Южном Урале государственный парк индустриальных инноваций, получивший официальный статус.