27.05.2022
Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника
27.05.2022
В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов
27.05.2022
В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов
27.05.2022
За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое
27.05.2022
В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка
27.05.2022
Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ
Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом Ирана
25.05.2022
ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу
24.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Дмитрий Гатов: Донбасс – это зеленые, цветущие города и очень красивые люди, «сделанные из стали»
23.05.2022
Текслер лично поблагодарил учителя, спасшего потерявшего сознание ученика, и пообещал награду
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022