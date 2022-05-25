Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом Ирана

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом Исламской Республики Иран.

С соответствующей инициативой глава региона выступил в ходе поездки в Тегеран, выступая на заседании постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло под председательством вице-премьера правительства России Александра Новака и министра нефти Ирана Джавада Оуджи.

Губернатор Челябинской области предложил расширить товарооборот региона и Ирана.

«Челябинская область - ведущий индустриально-аграрный регион России, - презентовал возможности региона Алексей Текслер. - Мы широко представлены в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, приборостроение, агропромышленный комплекс. «Визитной карточкой» нашей промышленности за рубежом является продукция машиностроения. Мы лидируем и в части производства продукции для нефтегазовой отрасли, оказываем услуги по разработке и реализации проектов в этой сфере “под ключ”».

Как отметил глава региона, на сегодня взаимный торговый оборот Челябинской области и Ирана не высок и озвучил ряд предложений по развитию торгового сотрудничества региона и Исламской Республики.

Предлагается организовать бизнес-миссии челябинских предприятий в Иран. «Со своей стороны готовы представить список востребованных для нашей области товаров, подключить к миссии те компании, которые заинтересованы в импорте из Ирана», - пояснил Текслер.

Торговый дом Ирана в Челябинске предложено открыть в виде шоу-рума, с презентацией иранских товаров, и аналогичного торгового дома в Иране для наших производителей. «Вопрос уже в процессе проработки, ведем переговоры с властями и бизнесом провинции Гилян. Готовы производить через торговый дом взаимные поставки из Ирана различной продукции», - сообщил Алексей Текслер.

Кроме того, предлагается формирование новых транспортных коридоров. «Челябинская область является ключевой частью восточного маршрута транспортного коридора «Север-Юг» для поставок железнодорожным транспортом, - добавил губернатор. - Предлагаем использовать для этого возможности уже существующей инфраструктуры транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». На его базе мы создаем свободную экономическую зону».