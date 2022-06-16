Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям

Губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер озвучил ряд антикризисных мер по поддержке электроэнергетики. Предложения прозвучали в ходе его выступления на панельной сессии «Электроэнергетика в период перемен», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума.

Текслер отметил, что в условиях санкционного давления важно обеспечить надежность ресурсоснабжающих отраслей и не допустить избыточную нагрузку на потребителей.

«Вопрос надежности электроснабжения можно решить только вместе с Россетями и другими ответственными территориальными сетевыми организациями, к сожалению, у нас есть такие организации, которые только формально исполняют свои обязанности и иногда подводят», - отметил губернатор и глава комиссии.

По его словам, повышению надежности будет способствовать процесс консолидации сетей. В качестве примера он привел Челябинскую область. На сегодня в регионе действует 48 территориальных сетевых организаций (было больше), должно остаться семь (наличие множества сетевых организаций не повышает эффективность сетевого комплекса).

«Ужесточение требований к территориальным сетевым организациям - это важная задача по обеспечению надежности», - подчеркнул Алексей Текслер и отметил, что министерство энергетики поддержало эту инициативу.

«Надеемся, мы в ближайшее время эту задачу тоже решим и гарантируем нашим потребителям, в том числе и населению, надежное электроснабжение без сбоев, без проблем, которые иногда у нас случаются», - подчеркнул Алексей Текслер.

Он также обратил внимание на то, что принятые ранее тарифные решения сегодня не покрывают инфляционный рост. По мнению губернатора, нужно работать с тарифным меню, переходить к более комплексной матрице, учитывая объемы потребления электроэнергии.

В выступлении Алексей Текслер затронул вопросы технологического присоединения и перехода на реальную стоимость. По мнению губернатора, льготы для населения должны сохраняться (для тех, кто пользуется льготами за ЖКХ), такие решения приняты.

Необходимо также активно содействовать импортозамещению, в том числе в электротехническом секторе. В Челябинской области есть предприятия, которые работают на мировом уровне.