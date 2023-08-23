Текслер проконтролировал ход реконструкции подстанций в Сосновском районе и Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор осмотрели модернизированные и строящиеся электросетевые объекты в Сосновском районе и в Челябинске.

Сосновский район динамично развивается, растет количество потребителей и нагрузка на распределительные сети. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей «Россети Урала» реализуют программу модернизации подстанций, включая реконструкцию ключевых центров питания, существующей и строящейся сети.

Первым объектом рабочего визита главы региона стала деревня Медиак Мирненского сельского поселения, жители которой жаловались на качество электроснабжения. Энергетики установили трансформаторную подстанцию, реконструировали распределительные сети. Благодаря чему повысилась надежность электроснабжения жителей деревень Медиак, Ключевка, Казанцево, Кисегаченский, Вавиловец, Кайгородово.

«Большое количество жалоб у нас периодически возникает по качеству и надежности электроснабжения. Особенно в пригородах Челябинска, в Сосновском, Красноармейском районах. И на последней прямой линии было много обращений от жителей. Понимая эту проблематику, мы совместно с «Россети Урал» договорились о реализации дополнительных мероприятий, были выделены средства», - рассказал губернатор Алексей Текслер.

По словам главы региона, всего будут реализованы мероприятия в 23 населенных пунктах, из них 16 расположены в Сосновском районе. «Энергетики произведут замену 100 километров электросетей, выполнят строительство и переустройство 23 трансформаторных подстанций», - отметил глава региона.

Кроме того, в Сосновском районе «Россети Урал» совместно с «Таврида Электрик» будет реализовывать пилотный проект «умной» сети, который предполагает внедрение интеллектуальных решений для автоматизации и повышения надёжности сельских и городских распределительных сетей 6 – 35 кВ. Системе потребуется минимальное время реагирования на аварийные ситуации, локализацию поврежденного участка сети, с последующим автоматическим вводом резерва.

Заместитель главы Сосновского района Эмиль Валеев отметил, что подобное решение можно только приветствовать. В районе немало территорий со стремительно растущей малоэтажной застройкой, которым в первую очередь требуются современные распределительные сети. Автокластерный характер таких сетей позволит сосновцам забыть про аварийные отключения целых микрорайонов и поселков, что положительно скажется на благополучии населения.

Затем Алексей Текслер осмотрел стройплощадку подстанции 110 кВ «Кременкуль». Работы на энергообьекте идут в соответствии с графиком. На первом этапе реконструкции до конца 2023 года энергетики установят силовой трансформатор мощностью 16 МВА, а также произведут замену ключевого энергооборудования 110 и 10 кВ; на втором этапе в 2024 году здесь будет установлен второй силовой трансформатор 16 МВА.

«Ввод в работу подстанции «Кременкуль» обеспечит надежное электроснабжение жителей 13 населенных пунктов Сосновского района и потребности в дополнительной мощности для динамично развивающегося пригорода Челябинска. Это позволит выполнить порядка 300 новых технологических присоединений в 2023 году и порядка 500 - в 2024, а также в дальнейшем позволит беспрепятственно реализовывать подключение новых клиентов к электросетям компании на этой территории», - отметил Александр Пятигор.

Рабочая поездка губернатора завершилась на ПС 110 кВ «Паклинская» в Челябинске, которая обеспечивает электроснабжение северо-западных районов областного центра.

Её реконструкция предполагает увеличение установленной мощности до 80 МВА с заменой двух силовых трансформаторов. Для проведения работ без причинения неудобства жителям Челябинска компания использует мобильную модульную подстанцию.

«”Паклинская” подстанция заходит в реконструкцию, будут заменены два трансформатора, которые увеличат возможности подстанции для новых потребителей. Как раз в этом районе у нас строятся новые социально важные объекты: СЗК «РМК Арена», Межуниверситетский кампус международного уровня, крытый футбольный манеж на Университетской набережной. И для реализации этих проектов тоже нужна дополнительная энергия. Коллеги из «Россети Урал» реализуют мероприятия и успешно решают эту задачу», - подчеркнул Алексей Текслер.

Александр Пятигор отметил, что с 2018 по 2022 год в развитие электросетевой инфраструктуры Южного Урала компания «Россети Урал» инвестировала порядка 15 миллиардов рублей. В 2023 году компания планирует направить в модернизацию электросетевых объектов, включая технологическое присоединение свыше 5,5 миллиарда рублей. С 2024 по 2028 годы - еще 12 миллиардов рублей - с 2024 по 2028 год.

И это не окончательные объемы инвестиций. «Мы ежегодно ведем корректировку инвестпрограммы в первую очередь на предмет приоритизации объектов и необходимости этих мероприятий, синхронизируя свои планы с планами развития региона. На целевую программу по повышению качества электроснабжения пригородов столицы Южного Урала в 2023 году мы направим более 620 миллионов рублей»,- уточнил Александр Пятигор.

По итогу визита Алексей Текслер поставил задачу построить в поселке Малиновка Сосновского района центр питания, который обеспечит бесперебойное электроснабжение потребителей и обеспечит дальнейшее развитие территории. Программа модернизации энергетической инфраструктуры ПАО «Россети Урал» в Челябинске, районах области будет продолжена.