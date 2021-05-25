Текслер: Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области

В Челябинской области з три года будет построено 22 новых школы и 13 детских садов. Такого количества образовательных учреждений в регионе не строилось последние годы.

«Я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области», - заяви губернатор Алексей Текслер, выступая с ежегодным обращением к Законодательному собранию региона 25 мая 2021 года.

Глава региона напомнил, Челябинская область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций.

«Уже в этом году через них профинансируем старт строительства трёх школ и трёх детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе, - поделился планами Алексей Текслер. - Ещё четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить через новый инструмент - концессию совместно с банком развития ВЭБ.РФ».

В 2021 году в Челябинской области намерены ликвидировать очередь в детские сады для детей от полутора лет.

По словам Алексея Текслера, на сегодня «темпы строительства школ и детских садов в области беспрецедентные. «Потому что наша задача – не только сокращать долю второй смены и обеспечивать общую доступность мест, но и последовательно заменять устаревшие здания на современные, отвечающие всем стандартам», - подчеркнул губернатор.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов отметил, в 2021 году государственной программой запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и выкупу 13 дошкольных учреждений: двух детских садов в Магнитогорске, двух - в Копейске, восьми - в Челябинске и реконструкция детсада в Карталах. «Это поможет создать в регионе две тысячи 564 новых места для дошкольников. Работы на объектах уже начаты. Финансирование будет осуществляться как за счет средств федерального (нацпроект «Демография»), так и за счет средств областного бюджетов», - рассказал глава минобрнауки.

Кроме того, в 2021 году также запланировано сдать в эксплуатацию здания трех школ: в Верхнеуральском районе (на 500 мест), в Кунашакском районе (также на 500 мест) и в Челябинске в жилом комплекте «АКАДЕМ Riverside» (на 1100 мест). «Параллельно ведется, а также в ближайшее время начнется строительство или реконструкция еще 12 объектов: в Копейске, Миассе, Магнитогорске, Чебаркульском, Сосновском и Каслинском районах», - добавил Александр Кузнецов.

Челябинская область вошла в число пилотных регионов-участников федерального проекта «Патриотическое воспитание».

Алексей Текслер рассказал, в этом году в регионе появится кванториум в Троицке, IT-куб в Сатке, четыре новых мастерских в организациях СПО.

«В сентябре состоится открытие технопарка "Кванториум" в городе Троицк. По области будет продолжать курсировать мобильный технопарк «Кванториум», который появился у нас в 2020 году. Он обеспечивает занятия детей техническим творчеством в закрепленной за ним агломерации, - поделился Александр Кузнецов. - В 2022 году будет открыт стационарный технопарк «Кванториум» в Златоусте и в 2023 году в Копейске. Несмотря на дестабилизирующие экономику события, мы продолжаем двигаться по четко намеченному плану, потому что такой скоростной режим задает сама жизнь. А наши дети достойны самого лучшего».