Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в селекторном совещании, посвященном Дню железнодорожника.

Алексей Текслер поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником, отметив важнейшую роль Южно-Уральской железной дороги: ЮУЖД была и остается одной из ведущих магистралей в стране, она связывает семь регионов с Россией и соседями на севере Казахстана.

«Это особенно важно для экономики региона сейчас, когда наша страна находится под мощным прессом санкций недружественных государств. Мы вынуждены перестраивать логистические цепочки, находить новых партнеров для организации оптимальных международных транспортных коридоров. Я уверен, что вместе с нашими путейцами, с их бесценным опытом мы обязательно справимся со всеми сложностями и решим самые масштабные задачи», - подчеркнул Алексей Текслер.

«Железным дорогам России исполняется 185 лет, их история оказала огромное влияние на развитие нашей страны, и сегодня стальные магистрали продолжают играть важнейшую роль в реализации масштабных национальных проектов и в развитии региона», - добавил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов.

Челябинскую область с Южно-Уральской железной дорогой, с ОАО «РЖД» связывают давние партнерские отношения. На предприятии железнодорожного транспорта работают десятки тысяч южноуральцев.Объекты Южно-Уральской железной дороги являются значимой частью инвестиционной программы ОАО «РЖД», компания является надежным социальным партнером в регионе. Совестно с РЖД Челябинская область реализует ряд важных проектов, среди них скоростной маршрут «Ласточка», связывающий Челябинск с Магнитогорском (в планах текущего года – запуск скоростного поезда до Екатеринбурга), выход на маршрут нового электропоезда повышенной комфортности ЭП2Д.

По традиции накануне Дня железнодорожника чествовали лучших сотрудников. Тех, кто на протяжении многих лет добросовестно трудился на Южно-Уральской магистрали, тех, для кого железная дорога стала делом жизни.

В честь профессионального праздника Алексей Текслер вручил почетные грамоты и благодарности губернатора лучшим работникам отрасли.