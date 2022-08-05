05.08.2022
Полицейские задержали челябинца, дискредитировавшего ВС РФ
05.08.2022
Полицейские устроят облаву на водителей маршруток и автобусов
05.08.2022
Ситуация на рынке труда в Челябинской области остается стабильной
05.08.2022
Хотел, чтобы родители забрали: в Усть-Катаве подросток из детского дома хотел покончить жизнь самоубийством
04.08.2022
Как работодателям избежать неправильного начисления пенсии гражданам
04.08.2022
ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
04.08.2022
Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО поддержат рублем
03.08.2022
Текслер: Мы поддержали инициативу проведения первого туристического форума стран ШОС
03.08.2022
Алексей Текслер: Кооперация регионов стран ШОС - залог успеха взаимодействия между нашими странами и народами
03.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022