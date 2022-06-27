TINKOFF BLACK - ВЫГОДНАЯ ДЕБЕТОВАЯ КАРТА С КЭШБЭКОМ

Многие российские банки предлагают своим клиентам кредитные и дебетовые карты с кэшбэком на покупки. Последние пользуются особой популярностью среди россиян, так как позволяют им не только расплачиваться в магазинах и других общественных местах, но и получать часть затраченных денег назад. Несмотря на то, что размер кэшбэка, как правило, не очень большой, за месяц может накопиться приличная сумма, которая станет приятным бонусом к покупкам.

Одним из банков, предлагающих карты с кэшбэком, является Тинькофф. В частности, среди его клиентов широко востребована дебетовая карта с кэшбэком Tinkoff Black. Данный банковский продукт по праву можно назвать не только одним из удачных в ассортименте Тинькофф, но и даже флагманским. При этом такой статус обеспечивается сразу несколькими конкурентными преимуществами, выгодно выделяющими карту банка на фоне финансовых продуктов других банков России.

Особенности кэшбэка у карты Tinkoff Black

Кэшбэк начисляется в рублях. В отличие от многих других банков кэшбэк по карте Tinkoff Black начисляется в реальных рублях, а не баллах или других условных единицах. После зачисления кэшбэка на счет деньги можно сразу же потратить по своему усмотрению или даже снять в банкомате.

В банке Тинькофф каждый месяц клиенты получают список из доступных категорий для повышенного кэшбэка. Из них нужно выбрать четыре, по которым будет происходить начисление. Такая система позволяет пользователям банка самостоятельно выбрать категории, наиболее подходящие под их повседневные расходы. При этом размер кэшбэка по отдельным категориям может достигать 15%.

Помимо категорий с повышенным кэшбэком в Тинькофф есть специальные предложения от партнеров банка. Как правило, такие предложения позволяют получить значительно больший кэшбэк, вплоть до 30%. Благодаря таким акциям клиенты Тинькофф могут вернуть существенную часть от покупок в различных магазинах.

Кроме того, нельзя не упомянуть, что карта Tinkoff Black имеет и другие конкурентные преимущества, которые выгодно выделяют ее на фоне предложений от других банков и финансовых организаций. В частности, оформление Tinkoff Black не требует визита в банк. Вместо этого для получения карты достаточно оставить заявку на сайте Тинькофф банка, курьер доставит вам дебетовую карту и отдаст ее прямо в руки. Кроме того, на остаток по карте начисляется ежемесячный процент по ставке до 7% годовых.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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