TINKOFF BLACK - ВЫГОДНАЯ ДЕБЕТОВАЯ КАРТА С КЭШБЭКОМ

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Строительство детского сада в Копейске, сроками возведения которого был крайне недоволен губернат
27.06.2022

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Затянувшееся строительство детсада в Копейске завершит новый подрядчик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.06.2022

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Воспитанник челябинского хоккея Валерий Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли.
27.06.2022

Кубок Стэнли снова попал в челябинские руки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области изменили срок оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, у
27.06.2022

Изменились сроки оплаты взносов на капремонт, вырос размер аванса для подрядчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В минувшие выходные, 25 и 26 июня, на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина», что н
27.06.2022

Гроза и град не сумели «отменить» Ильменский фестиваль
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2022

Владимир Колокольцев: Необходимо наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2022

Виктор Ереклинцев прокомментировал заявление «ЭкоСтандарта» о нарушениях в контракте по озеленению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2022

В Челябинской области двух учеников удалили с ЕГЭ по математике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на 28 июня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.06.2022

Предприятия Миасса – вместе с «Водой России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Кыштым приглашает туристов на старинный демидовский завод с зотовскими темницами
TINKOFF BLACK
Дебетовая карта
кэшбэк
Экономика
27.06.2022 16:42

TINKOFF BLACK - ВЫГОДНАЯ ДЕБЕТОВАЯ КАРТА С КЭШБЭКОМ

Многие российские банки предлагают своим клиентам кредитные и дебетовые карты с кэшбэком на покупки. Последние пользуются особой популярностью среди россиян, так как позволяют им не только расплачиваться в магазинах и других общественных местах, но и получать часть затраченных денег назад. Несмотря на то, что размер кэшбэка, как правило, не очень большой, за месяц может накопиться приличная сумма, которая станет приятным бонусом к покупкам.

Одним из банков, предлагающих карты с кэшбэком, является Тинькофф. В частности, среди его клиентов широко востребована дебетовая карта с кэшбэком Tinkoff Black. Данный банковский продукт по праву можно назвать не только одним из удачных в ассортименте Тинькофф, но и даже флагманским. При этом такой статус обеспечивается сразу несколькими конкурентными преимуществами, выгодно выделяющими карту банка на фоне финансовых продуктов других банков России.

Особенности кэшбэка у карты Tinkoff Black

 

  • Кэшбэк начисляется в рублях. В отличие от многих других банков кэшбэк по карте Tinkoff Black начисляется в реальных рублях, а не баллах или других условных единицах. После зачисления кэшбэка на счет деньги можно сразу же потратить по своему усмотрению или даже снять в банкомате.
  • В банке Тинькофф каждый месяц клиенты получают список из доступных категорий для повышенного кэшбэка. Из них нужно выбрать четыре, по которым будет происходить начисление. Такая система позволяет пользователям банка самостоятельно выбрать категории, наиболее подходящие под их повседневные расходы. При этом размер кэшбэка по отдельным категориям может достигать 15%.
  • Помимо категорий с повышенным кэшбэком в Тинькофф есть специальные предложения от партнеров банка. Как правило, такие предложения позволяют получить значительно больший кэшбэк, вплоть до 30%. Благодаря таким акциям клиенты Тинькофф могут вернуть существенную часть от покупок в различных магазинах.

Кроме того, нельзя не упомянуть, что карта Tinkoff Black имеет и другие конкурентные преимущества, которые выгодно выделяют ее на фоне предложений от других банков и финансовых организаций. В частности, оформление Tinkoff Black не требует визита в банк. Вместо этого для получения карты достаточно оставить заявку на сайте Тинькофф банка, курьер доставит вам дебетовую карту и отдаст ее прямо в руки. Кроме того, на остаток по карте начисляется ежемесячный процент по ставке до 7% годовых.

 

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
 ОГРН 1027739642281
 город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

TINKOFF BLACK
Дебетовая карта
кэшбэк
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска планируют превратить в арт-объект. О
27.06.2022

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Воспитанник челябинского хоккея Валерий Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли.
27.06.2022

Кубок Стэнли снова попал в челябинские руки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области изменили срок оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, у
27.06.2022

Изменились сроки оплаты взносов на капремонт, вырос размер аванса для подрядчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В минувшие выходные, 25 и 26 июня, на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина», что н
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27.06.2022 18:08

В Челябинской области двух учеников удалили с ЕГЭ по математике

27.06.2022 17:49

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27.06.2022 17:34

Предприятия Миасса – вместе с «Водой России»

27.06.2022 17:19

Кыштым приглашает туристов на старинный демидовский завод с зотовскими темницами

27.06.2022 16:42

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