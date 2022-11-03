Как сэкономить на продуктах 1000 рублей в месяц

Сегодня кешбэк за покупки предлагают все и повсеместно: банки, онлайн-магазины, операторы сотовой связи, заправки. Это взаимовыгодная сделка: покупатель возвращает часть средств за свои покупки, а компания-продавец получает рост продаж и среднего чека и вдобавок – лояльного клиента. Но так ли это выгодно потребителю?

Чаще других программы лояльности с кешбэком предлагают банки по своим дебетовым и кредитным картам. Это могут быть бонусы за рестораны и фастфуд, покупку билетов и путешествий, траты на одежду и обувь, бытовую технику и электронику. В некоторых банках можно даже выбирать и менять категории, в которых вы хотите получать к е шбэк.

Бонусы – это хорошо, но хотелось бы получать их чаще – не только с крупных и порой не частых покупок, а в ежедневном режиме. Что покупает каждый из нас и почти каждый день? Правильно, продукты! Однако найти программы с кешбэком в продуктовых магазинах очень непросто, но возможно. Например, Почта Банк предлагает кешбэк 10% за покупки в любых продуктовых магазинах - в крупных сетях или магазине «у дома», а также в почтовых отделениях. Для этого нужно оформить дебетовую карту «Вездедоход» до 31 декабря и в течение трех месяцев получать бонусы – до 1000 в месяц. Вместе с этим на карту будет возвращаться кешбэк до 3% за покупки одежды и обуви, кафе и рестораны, а также 0,5% за все остальные покупки. Бонусы (всего можно накопить до 6000) можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) или потратить на покупку товаров в специальном каталоге «Мультибонус»: товары и услуги, сертификаты, путешествия, билеты в кино и многое другое.

Что можно приобрести?

Все, что найдете в продуктовом магазине: любимые продукты, средства для уборки и стирки, корм для домашних животных и другие полезные мелочи, которые можно купить в продуктовых магазинах. Но и это еще не все! Вместе с «Вездедоходом» можно отправиться на почту – отправить посылку, оформить подписку или доставку, купить что-нибудь полезное – кешбэк будет действовать абсолютно на все товары и услуги. Совершать покупки и получать кешбэк можно до 31 марта.

А сколько стоит?

Дебетовая карта Почта Банка с кешбэком выпускается бесплатно, комиссии за обслуживание тоже не будет, если тратить от 10 тыс. рублей в месяц. Виртуальную карту можно оформить моментально в мобильном приложении Почта Банк Онлайн. Для заказа пластиковой карты оставьте заявку на сайте, а потом заберите ее в ближайшем отделении банка.