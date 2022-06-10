Три региона УрФО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Три региона Уральского федерального округа заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма. Свои подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Тюменской области Александр Моор, Курганской области Вадим Шумков.

Главы регионов отметили, что главной задачей сотрудничества являются турпоездки жителей внутри УрФО, создание совместных межрегиональных туристических продуктов формирование туристического имиджа, развитие туристической инфраструктуры.

Сегодня, 10 мая, руководители этих субъектов и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин собрались на ГК «Солнечная долина» в Миасском городском округе, чтобы обсудить вопросы формирования туристических маршрутов, туристического потока, а также повышения туристической привлекательности регионов.

«Я считаю, что регионы УрФО могли бы поддержать друг друга – обменяться между собой лучшими практиками, стыковать туристические маршруты либо разработать новые совместные маршруты. Я предлагаю, коллеги, объединить наши усилия для того, чтобы показать новые возможности Урала, Уральского федерального округа в части развития туризма», – обратился к участникам совещания Алексей Текслер.

Для увеличения числа турпоездок жителей внутри УрФО необходима доступная и комфортная инфраструктура, развитая дорожная и транспортная сеть. Работа в этом направлении уже ведется.

Алексей Текслер отметил, Челябинская область получит из федерального бюджета 540 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, при федеральной поддержке около девяти тысяч южноуральских школьников совершат различные туры по региону, в том числе краеведческие. Совместно с Ростуризмом реализуются проекты по информационному продвижению региона.

Текслер рассказал о завершающемся ремонте четырехполосной дороги М-5 между двумя мегаполисами УрФО - Челябинском и Екатеринбургом, также рассматривается проект соединения этих городов скоростным пассажирским поездом, и подчеркнул важность создания транспортных коридоров между соседними регионами. Подписанное соглашение между Челябинской, Тюменской и Курганской областями предусматривает формирование автомобильного маршрута по направлению Челябинск – Шадринск – Тюмень.

Александр Моор отметил важность создания общих туристических продуктов: «Мы должны разработать общие туристические продукты и все вместе продвигать и создавать для этого всю необходимую инфраструктуру. Тогда, я уверен, что у большинства наших земляков не будет необходимости лететь куда-то далеко, а можно будет получить море эмоций здесь, на нашей территории».

«На самом деле мы уже реализуем огромный план мероприятий. Курганская область является транзитным регионом. И в будущем, конечно, появятся единые маршруты, когда с центральной площади Кургана, Тюмени, Челябинска можно попасть в пункт назначения, например, в Миасс, в «Солнечную Долину», и нужно, чтобы это было максимально комфортно», - сказал Вадим Шумков.