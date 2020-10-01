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Троицкая ГРЭС начинает отопительный сезон

Экономика
Сегодня, 12:53
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Сегодня, 1 октября, в соответствии с постановлением главы города Троицка (Челябинская область) Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начинает отпуск тепла потребителям поселка Энергетиков. Подача тепла социально значимым объектам: учреждениям здравоохранения, образования и культуры стартовала во второй декаде сентября.

В межотопительный период на энергообъекте проведен ремонт оборудования первой очереди, обеспечивающего теплоснабжение поселка Энергетиков: котлов, турбогенераторов №1 и №3, а также теплофикационного оборудования. На станции сформированы необходимые запасы топлива и материалов. В соответствии с графиком организованы противоаварийные тренировки персонала по предупреждению и отработке действий в случае нештатных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

«Осенью 2021 года, к началу следующего отопительного сезона мы планируем завершить строительство собственной пуско-отопительной котельной, – отметил директор Троицкой ГРЭС Сергей Кинерейш. – Сейчас на площадке разворачиваются земляные работы. Новая газовая котельная позволит снизить нагрузку на физически и морально устаревшее оборудование первой очереди ГРЭС, а впоследствии (по завершению строительства муниципальной котельной) даст возможность заместить неэффективные мощности».

 

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Теги
Троицкая ГРЭС
Троицк
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