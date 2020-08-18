Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» построит новую пуско-отопительную котельную

Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» (Челябинская область) получила разрешение на строительство пуско-отопительной котельной (ПОК) для собственных нужд. Строительство объекта будет осуществлять победитель открытого конкурентного отбора – АО «Группа компаний «ЕКС». В соответствии с условиями договора, объект должен быть введен в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

«Строительство котельной необходимо в связи с запланированным выводом из эксплуатации неэффективной первой очереди электростанции, оборудование которой отработало более 60 лет. Проект пуско-отопительной котельной прошел экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Компоновка ПОК предусматривает монтаж трех водогрейных и четырех паровых котлов. Паропроизводительность котельной составит более 130 тонн в час, тепловая мощность – 30 гигакалорий в час. Планируем, что поставка основного оборудования на площадку будет завершена уже в августе», – отметил директор Троицкой ГРЭС Сергей Кинерейш.

Напомним, что в январе текущего года Троицкая ГРЭС совместно с администрацией города Троицка завершила строительство газопровода от городской газораспределительной станции до поселка Энергетиков. Новая газовая артерия протяженностью более 22 километров обеспечит топливом сразу две котельные: пуско-отопительную для собственных нужд ГРЭС и муниципальную.