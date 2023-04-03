03.04.2023
На Аргазинском водохранилище рыбаки оказались в ловушке из-за растаявшего льда
03.04.2023
В Златоусте на льду городского пруда оказались двое не совсем адекватных мужчин
02.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье апреля (18+)
02.04.2023
На станции Муслюмово при пожаре в частном доме погибли два человека
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
02.04.2023
Челябинск моют шампунем
Турецкий завод ММК запустил работу горячего комплекса
Продукция предприятия пойдет на восстановление пострадавших от землетрясения районов
30.03.2023
Технические инновации позволят ММК сэкономить почти 1,2 миллиарда рублей
27.03.2023
Павел Шиляев награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»
21.03.2023
Кавказская здравница ММК сможет принимать еще больше гостей
20.03.2023
ММК готовится к запуску первой очереди новой коксовой батареи
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023