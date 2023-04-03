Турецкий завод ММК запустил работу горячего комплекса

Входящее в Группу ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) предприятие MMK Metalurji в Турции возобновило работу горячекатаной части производства.

Вынужденный простой продолжался несколько месяцев из-за землетрясения на юго-востоке страны и неблагоприятной экономической конъюнктуры, отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.

Специалисты завода 31 марта провели запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на промплощадке в Дертйоле и уже первого апреля произвели 3000 тонн горячекатаного рулона.

Горячая часть MMK Metalurji объединяет электродуговую печь и стан горячей прокатки и имеет производственную мощность более двух миллионов тонн в год. Продукция завода пойдет на восстановление районов, пострадавших от разрушительных и продолжавшихся в течение нескольких недель подземных толчков, в том числе в провинции Хатай, где находится и само предприятие, избежавшее серьезных повреждений. В первую очередь, металл ММК будет поставляться для строительного сектора – создания нового жилья и инфраструктуры, а также для местной машиностроительной отрасли и производства необходимого в текущих условиях оборудования.

Возобновление производства после землетрясения шестого февраля проходит в соответствии с поэтапным планом. На первом этапе, 20 февраля, были запущены реверсивный прокатный стан и непрерывный травильный агрегат. Одновременно с этим работники MMK Metalurji вместе с приглашенными экспертами проводили оценку состояния агрегатов, обновляли отдельные элементы и усиливали конструкции цехов предприятия.

Как рассказал директор MMK Metalurji Денис Квасов, в то время как завод готовится выйти на полномасштабное производство для поддержки усилий страны по преодолению последствий природной катастрофы, компания также активно занимается социальными вопросами.

«Мы сейчас предоставляем жилье для безопасного размещения в модульных домах нескольких десятков наших работников с семьями, чьи дома были разрушены или получили критические повреждения. Завод обеспечивает необходимые бытовые удобства, в том числе для детей сотрудников. Мы стремимся не только предоставить турецким строителям нашу металлопродукцию, но и внести вклад в социальное благополучие людей, сохранить рабочие места, поддержать занятость», – отметил Денис Квасов.