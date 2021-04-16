Ученые сделают работу ММК эффективнее с помощью цифровых двойников энергоагрегатов

Ученые Южно-Уральского государственного университета работают совместно с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината над повышением энергоэффективности электростанций ММК путем внедрения умных систем управления энергетической эффективностью. Эти системы работают при помощи технологии интернета вещей: информация с сотен умных датчиков поступает в систему и обрабатывается онлайн, что позволит предотвратить перерасход энергии и поломку оборудования. Проект реализуется в рамках работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы».

Группа ученых ЮУрГУ работает над проектом «Автоматизированная система цифровых двойников энергоагрегатов». Партнерами проекта являются ООО «Ресерч энд Девелопмент МГТУ», ООО «Объединенная сервисная компания», Центр энергосберегающих технологий ПАО «ММК».

Новая оптимизационная технико-экономическую модель станции, позволит осуществлять в автоматизированном режиме «советчика» комплексный расчет оптимального распределения нагрузки между энергоагрегатами и оптимальной нагрузки станции в целом. Эта модель учитывает текущие технологические ограничения, техническое состояние оборудования, стоимость потребляемых энергоресурсов и вырабатываемой энергетической продукции.

«Функционирование создаваемой автоматизированной системы предусмотрено в режиме реального времени на основе данных технологических и диагностических параметров, считываемых с беспроводной сети датчиков давления и температур, со стационарной системы вибродиагностики, а также с существующих автоматизированных информационно-управляющих систем. Для одного энергоагрегата предусмотрено считывание от 25 до 100 параметров в зависимости от его типа», – поясняет руководитель проекта Дмитрий Шнайдер.

Автоматизированная система цифровых двойников сможет определить текущие значения основных энергетических показателей. Это поможет выявить места возникновения дополнительных затрат энергетических ресурсов для последующего анализа причин их возникновения и уточнить энергетические характеристики энергоагрегатов по фактическим данным эксплуатации с учетом их состояния, условий и режимов работы. Экономический эффект от внедрения результатов проекта ожидается за счет повышения КПД энергоагрегатов и снижения рисков незапланированных ремонтов и простоев оборудования электростанций. Ожидаемый срок окупаемости проекта составляет около двух лет.