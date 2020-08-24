ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Уралкуз» наращивает производство штамповок

Экономика
Сегодня, 10:15
Размер текста

ПАО «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел», Челябинская область) по итогам июля 2020 года увеличило производство и отгрузку продукции из легированных, нержавеющих и жаропрочных сплавов для авиационной промышленности.

«Уралкуз» в июле 2020 года поставил 49 тонн штамповок из легированных и нержавеющих сплавов для предприятий авиационной промышленности – это почти вдвое больше, чем в июне этого же года. Они идут на изготовление элементов фюзеляжа, узлов и компонентов авиационной и вертолетной техники.

Штамповки из жаропрочных сплавов используются при производстве ракетных и авиационных газотурбинных двигателей. Данной продукции в июле поставлена 21 тонна, что в 4 раза больше, чем в предыдущем месяце.

«Предприятие полностью готово удовлетворить потребности рынка, мы имеем для этого все необходимые мощности и оборудование», – пояснил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
31.07.20 10:37
«Уралкуз» увеличил поставки поковок на Челябинскую промышленную площадку
Общество
15.06.20 13:37
Каслинский завод отлил памятник снайперу для Якутска
Общество
27.04.20 12:53
«Уралкуз» работает в режиме повышенной готовности
Экономика
19.02.20 16:20
Рейтинг «Финам»
«Уралкуз» - автор главного события в российской металлургии
20.08.20 12:18
Портфель привлеченных средств ВТБ в Челябинской и Курганской областях превысил 100 миллиардов рублей
20.08.20 12:16
Текслер поставил задачу обеспечить Южный Урал продовольствием
20.08.20 10:50
Крупнейший вуз региона подвел промежуточные итоги приемной кампании
20.08.20 10:15
Игры на скорости 5G: Билайн запустил пилотную зону связи пятого поколения в Санкт-Петербурге
19.08.20 17:44
Челябинская область активно формирует бюджет на предстоящие три года, 2021-й будет непростым
19.08.20 14:54
ВТБ запустил дистанционную реструктуризацию автокредитов
19.08.20 14:43
ММК поборется за звание «Экспортер года» сразу в двух номинациях
19.08.20 14:07
Доменщики ММК установили новый рекорд в выплавке чугуна
19.08.20 10:12
В Челябинской области самая низкая цена на бензин в России
18.08.20 15:57
Алексей Текслер заявил о возрождении в Верхнем Уфалее социальной сферы
Культура
22.08.20 21:04
Наталья Котова заявила, что в Челябинске будут укрепляться традиции уличного искусства, и разрисовала стену
Спорт
21.08.20 14:52
Три улицы Челябинска после реконструкции обзаведутся велосипедными дорожками
Новости
Сегодня, 10:06
Происшествия
Полицейские задержали челябинца, который выкопал 235 кустов кизильника
Сегодня, 10:05
Общество
В день знаний компания «Интерсвязь» вновь выступит организатором «Парада первоклассников»
Сегодня, 09:52
Общество
Челябинские автомобилисты сегодня смогут проехать не везде
Сегодня, 09:45
Экономика
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим мобильным приложением брокерской компании
Сегодня, 09:37
Происшествия
В нацпарке «Зигальга» вандалы повредили установленные вдоль его границы аншлаги
Материалы рубрики
Сегодня, 09:45
Экономика
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим мобильным приложением брокерской компании
20.08.20 12:21
Экономика
Россиянам хотят субсидировать полеты на самолетах
20.08.20 12:18
Экономика
Портфель привлеченных средств ВТБ в Челябинской и Курганской областях превысил 100 миллиардов рублей
20.08.20 12:16
Экономика
Текслер поставил задачу обеспечить Южный Урал продовольствием
19.08.20 14:54
Экономика
ВТБ запустил дистанционную реструктуризацию автокредитов
Теги
Уральская кузница
Мечел
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика