«Уралкуз» отгрузил максимальный объем раскатных колец

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) за 2021 год реализовал 4,6 тыс. тонн раскатных колец. Это максимальный объем за весь период с момента запуска кольцераскатной машины в 2008 году.

Предыдущий максимальный показатель был достигнут в 2013 году, тогда было отгружено 4,3 тыс. тонн продукции.

Раскатные кольца применяются в машиностроительной и нефтегазовой отрасли. Такая продукция используется для производства соединительных элементов трубопроводов и других частей газовой магистрали. Раскатные кольца из жаропрочных сплавов становятся деталями авиационных двигателей для самолетов гражданской и военной авиации. Также предприятие возобновило сотрудничество с производителями опорно-поворотных устройств, в которых раскатные кольца являются неотъемлемой частью механизма. Уже готовые устройства используются в сельскохозяйственной технике, строительных и ремонтных кранах, экскаваторах.

Производство раскатных колец проходит в несколько этапов. Заготовку будущей детали отковывают, а после помещают на кольце-раскатной стан. На агрегате ей придают форму кольца необходимых параметров. Далее раскатное кольцо нагревают и дают остыть, чтобы добавить металлу прочности.

«Востребованность продукции завода возросла за счёт увеличения марочного сортамента, укрепления сотрудничества с ключевыми потребителями заготовок и привлечения новых, изготавливающих продукцию для нефтегазовой промышленности», – рассказал управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.