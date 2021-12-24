24.12.2021
Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Белавкина
24.12.2021
ММК внедряет передовую систему инвентаризации запасов угля и железнорудного сырья
23.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 декабря
23.12.2021
РМК объявила финалиста четвёртого сезона «Медной лиги КВН»
23.12.2021
Оперативник задержал в Челябинске подозреваемого в сексуальных преступлениях бомжа
23.12.2021
В Верхнеуральске будут судить чиновницу, купившую детям-сиротам непригодное жилье
«Уралкуз» увеличил продажи продукции
10.09.2021
На «Уралкузе» выбрали лучших машинистов мостового крана
02.08.2021
УРАЛКУЗ» увеличил продажи продукции
17.03.2021
«Уралкуз» увеличил продажи железнодорожных осей
04.02.2021
«Уралкуз» увеличил продажи продукции из специальных марок стали
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021