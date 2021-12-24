«Уралкуз» увеличил продажи продукции

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел»), находящийся в городе Чебаркуль Челябинской области, за ноябрь 2021 года увеличил продажи поковок и штамповок из углеродистых и инструментальных марок стали, а также штамповок черновых осей по сравнению с октябрем текущего года.

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В ноябре было отгружено около 1,2 тыс. тонн изделий из углеродистых марок стали, что на 3% выше, чем в предыдущем месяце. Данная продукция востребована при производстве изделий широкого назначения: водопроводных труб, котлов, штамповок и деталей в машиностроении, которые не требуют высокой жароустойчивости.

Более чем в три раза выросли продажи продукции из инструментальных марок стали. Общий объём поставок составил 115 тонн. Данная продукция находит применение в изготовлении валков, режущих и мерительных инструментов.

Поставки штамповок черновых вагонных и локомотивных осей показали рост на 12% – за ноябрь 2021 года потребителям отгружено 5,3 тыс. тонн.