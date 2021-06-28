Утрата трудоспособности не приговор. Избавляемся от непосильных долгов по закону

Банкротство — это процедура, с помощью которой можно избавиться от долгов перед банком, МФО и другими кредитными организациями. Согласно закону № 127-ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» соответствующая возможность предоставляется людям утратившим платежеспособность по той или иной причине. Очевидно, что подавая заявление в суд необходимо представить весомые доказательства неспособности или невозможности возврата долга. Посильную помощь в этом деле оказывает юридическая компания Банкирро, специализирующаяся на подобных делах и имеющая внушительное портфолио из успешных кейсов.

Банкротство применимо для следующих видов долговых обязательств;

кредиты;

рассрочки;

налоговые задолженности;

договора поручительства;

алименты.

Стоит отметить, что банкрот не должен иметь средств, хранящихся на банковских средствах, а также имущества подлежащее продаже с аукциона в счет погашения долга. Актив, который может быть использован для погашения задолженности будет использован для соответствующих целей, что изначально предусмотрено процедурой банкротства. Больше информации на этот счет можно получить на сайте по приведенной ссылке.

Участие юридического консультанта в процедуре банкротства вовсе не обязательно. В то же время практика показывает, что поддержка компетентного специалиста приходится как нельзя кстати. Те же коллекторы предпочитают не связываться с юристами, которые в любой момент готовы напомнить, что их клиент располагает гражданскими правами, за нарушение которых предусмотрено наказание.