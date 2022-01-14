В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч

С первого января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексирован на 8,6 процента.

В соответствии с законом № 406-ФЗ, подписанным президентом шестого декабря 2021 года, МРОТ и прожиточный минимум в 2022 году проиндексированы на уровень выше прогнозируемых темпов инфляции.

Как сообщает главное управление по труду и занятости населения Челябинской области, с первого января 2022 года МРОТ на территории региона установлен в размере 13 тысяч 890 рублей в месяц

Таким образом, минимальная зарплата южноуральца с первого января составит 15 тысяч 973,5 рубля (с учетом районного коэффициента 15%). В ЗАТО этот показатель еще выше. В 2021 году минимальный размер оплаты труда был проиндексирован на 5,5%.

Повышение МРОТа отразится на заработных платах работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики.

Напомним, в сентябре 2021 года правительство Челябинской области утвердило региональный прожиточный минимум на 2022 год. Он вырастет на четыре процента и составит 11 тысяч 887 рублей.

Работодателям напомнили, что изменение размера минимальной заработной платы в регионе необходимо учитывать при информировании Центров занятости населения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Кроме того, с первого января 2022 года внесены изменения в части способа подачи таких сведений для работодателей и организаций всех форм собственности, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданных, где штат превышает указанный

предел.

Такие работодатели обязаны размещать на единой цифровой платформе «Работа вРоссии» информацию:

- о потребностях в работниках и об условиях их привлечения,

- о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.

Пошаговую инструкцию по работе с Единой цифровой платформой "Работа в России" можно скачать на сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области в разделе «Новости» («Центры занятости населения Челябинской

области переходят на единую цифровую платформу «Работа в России»).