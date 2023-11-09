В Челябинске начал работу Русский экономический форум

Русский экономический форум стартовал девятого ноября в Челябинске. На РЭФ зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе представители федеральных и региональных органов власти, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных и деловых объединений, научного и экспертного сообщества из разных регионов страны.

Настолько масштабное и содержательное мероприятие, охватывающее все сферы экономической жизни страны, впервые проводится в Челябинской области, подчеркнули в пресс-службе главы региона.

«В основном, на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов, сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране, - подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов».

В течение трех дней в рамках РЭФ состоится более 30 сессий, включая пленарную дискуссию «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России».

На форум приедет полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он примет участие во Всероссийском форуме наставников-2023. Полпред встретится с финалистами конкурса наставников.

По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, Русский экономический форум является уникальной площадкой, где встречаются социально активные представители бизнеса, власти, общественных организаций. «Они обмениваются опытом, налаживают новые контакты, вдохновляются. Уверена, слушательницы по достоинству оценят выступления спикеров», - отметила Ирина Альфредовна.

Первый день РЭФ посвящен региональной повестке «Южный Урал – территория возможностей». Запланировано проведение более 10 мероприятий.

Первая дискуссия посвящена межуниверситетскому кампусу. Спикерами выступают руководители крупных компаний, которые готовы объединить усилия с вузами для общей цели - сохранение кадров в регионе.

В рамках второго дня форума, 10 ноября, будут рассмотрены масштабные вопросы развития суверенной экономики России в XXI веке, в том числе дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства.

В третий день форума запланированы мероприятия для молодёжи: панельные дискуссии на актуальные темы, лекторий от работодателей и мастер-класс на тему продвижения в соцсетях.