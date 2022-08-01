В Челябинске начинается строительство еще трех детских садов

Подведены итоги торгов на строительство трех новых детских садов в Челябинске. Они будут возведены к концу 2023 года в микрорайонах «Парковый» и «Парковый-2».

Как сообщили в администрации Челябинска, уже заключен контракт с ООО «Трест Магнитострой» на выполнение строительно-монтажных работ дошкольного учреждения по улице Габдуллы Тукая в микрорайоне №55 Краснопольской площадки №1. Новый садик будет трехэтажным и сможет принять 120 воспитанников. Сумма контракта превышает 175 миллионов рублей.

Еще два контракта находятся в стадии подписания: на возведение 2-этажного детского сада на 120 мест в микрорайоне «Парковый-2» и 3-этажного учреждения по улице Бейвеля для 150 ребятишек. Стоимость первого составляет 139 миллионов рублей, второго — 163 миллиона рублей.

По условиям контрактов все учреждения должны быть построены к середине октября 2023 года.