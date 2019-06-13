В Челябинске растет количество точек Wi-Fi

Одна из самых обширных сетей общедоступного Wi-Fi в российских регионах – у «Дом.ru». Только в Челябинске насчитывается 350 точек свободного выхода в интернет.

Количество Wi-Fi-точек в России постоянно увеличивается. Все чаще свободный доступ в интернет стал появляться в транспорте, на стадионах, музеях, ВУЗах и промышленных площадках. По данным аналитиков, их в России уже насчитывается около 100 тысяч. Одна из самых обширных сетей общедоступного Wi-Fi в российских регионах – у «Дом.ru». Оператор организовал хот-споты почти в 18 000 точек по всей стране, из них более 350 находятся в нашем городе.

Больше всего wi-fi точек в кафе, гостиницах и развлекательных заведениях. Почти 88% пользователей выходили в Сеть со смартфонов и мобильных телефонов, 3% - с планшетов, 9% – с ноутбуков. Топ-4 бренда мобильных устройств возглавляет Apple (30%), за ними следуют Samsung (19%), Huawei (17%) и Xiaomi (10%).

Скорость гостевого доступа – до 100 Мбит/c (зависит от количества подключенных устройств), этого достаточно для любой активности в сети Интернет - поиска информации, видео, музыки и видеозвонков. Пользователи домашнего интернета «Дом.ru», указавшие логин и пароль, также смогут пользоваться интернетом на максимально высокой скорости.

Летом, как правило, востребованность услуги возрастает, поэтому специалисты компании проверили техническое состояние оборудования на всех открытых площадках: парках имени Гагарина и имени Тищенко, на пешеходной улице «Кировка» и других популярных местах отдыха. Ближайшую Wi-Fi точку можно быстро найти в бесплатном мобильном приложении «Дом.ru Wi-Fi» для iOS и Android.