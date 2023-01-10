В Челябинске заработало производство трубопроводных кранов для нефтегазовой отрасли

Уникальный импортозамещающий проект запустил в работу в Челябинске «Уральский завод специального арматуростроения» (УЗСА). Это трубопроводные краны для нефтегазовых объектов, ранее закупавшиеся в Италии, Германии, Чехии, США и других странах.

Краны УЗСА предназначены для работы в высококоррозионных средах с повышенным содержанием сероводорода, метанола, диоксид углерода и других агрессивных компонентов, а также в условиях сверхнизких криогенных температур.

Для организации производства УЗСА получил через Фонд развития промышленности льготный заем в 500 миллионов рублей на закупку современного высокотехнологичного оборудования. Общий объем инвестиций в проект превысили 714 миллионов рублей, как сообщили в министерстве промышленности Челябинской области.

«Нам удалось оснастить предприятие одним из лучших парков технологического оборудования в отрасли», - рассказал исполнительный директор ООО «УЗСА» Алексей Федотов, пообещав, что в ближайшее время география поставок расширится в связи с вводом нового испытательного оборудования.

На УЗСА завершен второй этап технологического оснащения завода - освоено нанесение сверхпрочного износостойкого покрытия. В декабре был установлен комплекс оборудования для испытаний готовых изделий в условиях криогенных сред до минус 196°С, аттестацию провёл Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева.

По словам директора Фонда развития промышленности Челябинской области Сергея Казакова, челябинский проект увеличил уровень локализации производства специальных шаровых кранов c 60-70% до более чем 90%.