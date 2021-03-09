В Челябинской области дорожают продукты питания

Эксперты назвали категории продуктов, цены на которые в Челябинской области поднялись больше всего. На 14% подорожала говядина, на 15% рыба, на 22% яйца куриные, на 39% картофель, на 53% - гречневая крупа.

Речь о росте цен на продукты питания шла на пресс-конференции, состоявшейся на площадке «Аргументов и фактов». Заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская отметила, что причин для роста цен много. Например, неурожай. Так, семян подсолнечника получено на 13% меньше, сахарной свеклы на 40% меньше, картофеля на 11%. Плюс низкая рентабельность продуктов и рост цен на сырье.

«Фиксирование цен не входит в полномочия регионального правительства, это уровень федеральный. Мы пытаемся заключить соглашения с теми, кто производит или перепродаёт сахар и масло. Практически все производители заключили такое соглашение, крупные оптовые компании и даже региональных торговые сети и сетевые магазины, их выше ста. Мы мониторим уровень цен на все социально-значимые группы товаров, совместно с муниципальными образованиями. Помогают ритейлеры и минсельхоз. При повышении цен направляем информацию в надзорные органы и в минпродторг РФ», - сказала Елена Раевская.

Также Раевская отметила, что есть два момента, которые могут повлечь дальнейший рост цен. Первый – ситуация с пандемией, второй – урожайность.

«Наблюдение за ценами мы проводим еженедельно (по понедельникам) или ежемесячно (с 21 по 25 число). Еженедельно проводим в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Кыштыме. Регистраторы наблюдают цены в одних и тех же магазинах и конкретные товары. Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил в декабре 2020 к декабрю 2019 – 107%. В 2019 году он был меньше 103,6%», - добавила заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области Ирина Немтина.

За 2020 год максимальный индекс цен на сахар – 171,8% (в 2019 сахар дешевел на 34,9%). Больше чем на 20% в 2020 подорожал картофель (на 43%), макароны и крупа (на 23%), мука (на 21%), морковь, помидоры и огурцы свежие, апельсины. От 10 до 20% повысились цены на плодоовощную продукцию, яйца, консервы овощные, соль, соус, специи, хлеб и хлебобулочные изделия. Почти не дорожало или дорожало медленнее остальных продуктов масло сливочное, фруктовые соки, манная крупа, чеснок. Снизились цены на мясо индейки – 99,5%, колбасу вареную и копченую, кальмары мороженые, маргарин, пшено.

«Во всех антимонопольных органах страны вопрос о ценовой ситуации на рынке продовольствия держится на контроле. Мы обмениваемся информацией, чтобы своевременно реагировать. Органы исполнительной власти вырабатывают меры поддержки, пытаются стабилизировать ценовую ситуацию. Мы вмешиваемся, когда есть нарушение антимонопольного законодательства, есть злоупотребление доминирующем положением на продуктовом рынке. Граждане обращаются. В том году – 100 заявлений, сейчас более 20 обращений, связанных с ценами на продукты питания. В основном речь о тех, что включены в перечень социально важных. Сдерживать цен на сахар и растительное масло помогают взаимообязывающие соглашения, мы мониторим ситуацию, нарушений не фиксировали», - сказала заместитель руководителя Челябинского УФАС России Елена Рысева.

Добавим, что в Челябинской области кластер пищевой переработки представлен 822 крупными, средними и малыми предприятиями. В 2020 году объем производства пищевых продуктов составил 107,6 миллиарда рублей. Это на 11,6% больше, чем в 2019 году. Произошёл рост производства основных продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности.

По данным министерства сельского хозяйства региона, в 2020 году переработано 175 тысяч. тонн мяса птицы, произведено 167,7 тысячи тонн крупы, 295,6 тысячи тонн макаронных изделий, 84,4 тысячи тонн кондитерских изделий.

Челябинская область с тройным профицитом обеспечивает себя хлебопродуктами (группа, в которую входят хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку, и непосредственно мука, крупы и бобовые), на 142,6% - мясом и мясопродуктами (включая субпродукты), на 179% - яичной продукцией, на 89% - картофелем и овощами. Обеспеченность молочной продукцией выросла с 56,3% в 2019 году до 58,6% в 2020 году за счёт роста производства молока, сыров (на 3%), кисломолочной продукции и мороженого (рост на 9-11%).