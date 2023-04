В Челябинской области могут организовать производство китайских холодильников

Один их крупнейших производителей холодильного оборудования в Китае – концерн Aucma – может организовать производство на территории Челябинской области (Россия). Соответствующие перспективы и возможности сотрудничества обсуждал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с генеральным директором компании Aucma Co., Ltd, председателем Aucma Import and Export Co., Ltd Ван Инфэнь.

Глава южноуральского региона ознакомился с производственными мощностями концерна по производству холодильного оборудования. Глава региона обсудил

«Одним из перспективных направлений сотрудничества Челябинской области и провинции Шаньдун в лице компании Aucma может стать организация поставок холодильного оборудования и, возможно, локализация производства в нашем регионе», - отметил Алексей Текслер на встрече с Ван Инфэнь. Губернатор подчеркнул, что Челябинская область – ведущий промышленный регион в стране с развитыми производительными силами в области металлургии, машиностроения и сельского хозяйства».

Глава региона особо отметил, что на сегодня перед китайскими производителями открывается перспективная возможность занять нишу на рынке холодильного оборудования в России, заменив производителей из недружественных стран.

Кроме того, локализация производства именно в Челябинской области откроет компании выход рынок не только России, но также стран Центральной и Средней Азии.

«Мы один из лидеров в стране и по экспорту, благодаря выгодному географическому положению в том числе, торгуем более чем со 120 странами», - пояснил Алексей Текслер. По его словам, в настоящее время идет формирование международного транспортного коридора «Север - Юг» через Челябинскую область. Регион также имеет протяженную границу с Республикой Казахстан, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку при поставках в страны Средней Азии.

Алексей Текслер также подчеркнул, что в Челябинской области оказывается вся необходимая помощь предприятиям, которые инвестируют в регионе.

«Это налоговые льготы, индивидуальное сопровождение, все меры поддержки», - уточнил он и пригласил делегацию Aucma посетить Южный Урал, чтобы на месте лично оценить все возможности по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

ДЛЯ СПРАВКИ

Компания Aucma входит в крупнейший южно-азиатский концерн, который производит полный спектр холодильного оборудования. В качестве хладагента здесь применяется экологически безопасный фреон. Вся продукция сертифицирована согласно требованиям международного и российского стандартов качества. По качеству и объему выпуска холодильного оборудования Aucma занимает лидирующее место в Юго-Восточной Азии.