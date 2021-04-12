В Челябинской области наградили лучших «экспортеров года»

В Челябинске завершился региональный этап всероссийского конкурса «Экспортер года» для субъектов малого и среднего предпринимательства, организованный в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В правительстве Челябинской области состоялась церемония награждения победителей.

Региональный конкурс предшествует окружному и всероссийскому этапам «Экспортера года», организатором которого является Российский экспортный центр. Престижное звание получают экспортеры несырьевых товаров, а также услуг.

В приветствии участникам церемонии заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук отметил, что успехами челябинских компаний за непростой 2020 год, действительно, можно гордиться.

«В условиях пандемии некоторые предприятия совершили рывок в развитии: впервые вышли на мировой рынок, либо расширили географию поставок, – сказал Егор Ковальчук. – В регионе действует система поддержки экспортоориентированных предприятий, это Центр поддержки экспорта, структурное подразделение Агентства международного сотрудничества. Уверен, что в 2021 году совместными усилиями мы достигнем новых успехов. Благодарю каждого из вас за то, что вносите свой вклад в развитие экономики Челябинской области, поздравляю с заслуженной победой в конкурсе и желаю дальнейшего роста и процветания».

Первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» получило ООО «Альтернатива», занимающееся производством фасадных систем, металлических комплектующих. В сфере высоких технологий первыми стали производители аппаратов для лечения позвоночника – компания «Нейротехнолоджи». В сфере агропромышленности отмечены достижения ООО «Медал».

Существенно расширила географию поставок в 2020 году ООО НПО «Пента», компания начала экспорт в Чехию, Польшу и Румынию. РС «Проект» стали победителями в двух номинациях: «Прорыв года» – для тех, кто впервые вышел на международный рынок - и «Экспортер года в сфере услуг».

Всего призовые места заняли 13 компаний. Список победителей размещен на сайте ica74.com.

Егор Ковальчук призвал экспортеров региона принимать участие в окружном и всероссийском конкурсе «Экспортер года». Напомним, в прошлом году победу в окружном этапе одержали 12 челябинских предприятий, а три из них стали лучшими экспортерами страны.