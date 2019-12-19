Экологически чистые овощи для южноуральцев

В Челябинской области открылся самый крупный на Урала тепличный комплекс
Экономика
Сегодня, 10:32

В Усть-Катаве (Челябинская область) появился уникальный тепличный комплекс «Горный», где будут выращивать экологически чистые огурцы и помидоры, а также зелены культуры - с применением метода малообъемной гидропоники и систем искусственного освещения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, системы регулирования микроклимата и минерального питания полностью автоматизированы. Благодаря появлению «Горного» южноуральцы будут обеспечены полезными овощами в стопроцентном объеме. Хватит и жителям соседних регионов.

Современное, высокотехнологичное предприятие по выращиванию овощных культур торжественно открыл глава региона Алексей Текслер. Также в режиме видеоконференцсвязи в событии участвовали заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, директор фонда развития моногородов Ирина Макиева и первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Тепличный комплекс «Горный» возводился в рамках государственно-частного партнерства при финансовой поддержке фонда развития моногородов. Правительство Челябинской области региона совместно с фондом профинансировали строительство инженерных сетей и инфраструктурных объектов для агрокомплекса: подъездной автомобильной дороги, сетей газо- и водоснабжения, подстанции и распределительного пункта, газовой котельной, а также кабельно-воздушной линии. Кроме того, региональные власти организовали переобучение жителей Усть-Катава на овощеводов.

Алексей Текслер отметил, что площадь «Горного» составляет 25 гектаров, мощности по томатам и огурцам - 35 тысяч тонн.

«Мы закроем потребность региона, и отсюда, с Южного Урала, эта продукция пойдет в другие регионы нашей страны. Мы на треть увеличиваем мощность по закрытому грунту в целом в регионе. Объем инвестиций очень существенный, свыше семи миллиардов рублей. Это хороший пример частно-государственного партнерства», - подчеркнул губернатор.

Фото с сайта правительства Челябинской области

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