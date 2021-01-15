Не нырять с головой, быть в тапочках и в резиновой шапочке

В Челябинской области потратят 100 миллионов рублей на бездомных животных

В 2021 году города Челябинской области получат на отлов, транспортировку животных в приюты и их содержание в приютах, которое будет включать вакцинацию, лечение, стерилизацию, кастрацию и последующий выпуск животных, 30 миллионов рублей. Еще 70 миллионов рублей выделят муниципалитетам на строительство и обустройство государственных приютов.

В 2020 году Челябинская область, как и другие субъекты Российской Федерации, ввела систему обращения с животными без владельцев, соответствующую новым нормам федерального законодательства. В соответствии с ними, животных, которые попадают в отлов, помещают в приюты для животных, а не в ветеринарные приёмники, как это было ранее. В 2020 году в приютах, либо в организациях, выполняющих соответствующие контракты, животных вакцинировали, лечили, стерилизовали, бирковали, а затем выпускали в прежние условия обитания.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства региона, самый большой объем работы был проделан в Челябинске и Магнитогорске. В Челябинском городском округе с использованием областных субвенций в 2020 году отловили и провели через приюты 483 животных, в том числе 477 собак. В Магнитогорске за счёт областных средств отловили и передали в приюты 157 собак, за счёт средств муниципалитета — 500 животных.

Существенно изменить ситуацию с количеством бродячих собак помогут государственные приюты. Первый такой приют, рассчитанный на единовременное содержание 500 питомцев, планируется открыть в феврале в Агаповском районе. В 2021 году приют начнут строить в Сосновском районе. В 2022 году приют будут строить в Катав-Ивановском муниципальном районе.

«Сегодня, к сожалению, уличные стаи собак продолжают пополняться брошенными животными, и только введением стерилизации эту проблему не решить. Поэтому, считаю, нужно вводить регистрацию и идентификацию домашних животных. Также необходимо уделить внимание и оказать поддержку частным приютам, которые уже взяли на себя заботу о содержании и здоровье сотен животных, оказавшихся на улице. К сожалению, многие из них не соответствуют сегодня требованиям законодательства, но это не должно привести к их закрытию. Мы предлагаем перенести вступление в силу статей закона, регламентирующих требования к частным приютам, на более поздний срок, чтобы они могли решить эти вопросы», — прокомментировал министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Также в правительстве Челябинской области, с учётом предложений региональных зоозащитных организаций, сформированы предложения по поводу внесения изменений в федеральный закон и введения новых норм, которые усилили бы ответственность владельцев животных.