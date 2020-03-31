В Челябинской области приняли второй «пакет» мер в поддержку малого бизнеса

убернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта представил второй «пакет» мер поддержки малого бизнеса в регионе, которых наиболее ограничительные меры в связи с борьбой с коронавирусом. Список этих отраслей уже утвержден на федеральном уровне.

При использовании УСН (упрощённой системы налогообложения) ставка по объекту налогообложения «доходы» снизится с 6 до 1%, «доходы минус расходы» – с 10 до 5%. На единый налог на вменённый доход уменьшат ставку с 15 до 7,5%. По патентной системе налогообложения меняется расчет платежа так, чтобы он составлял 1 рубль. Таким образом, фискальная нагрузка снизится для 20 тысяч малых и средних предпринимателей.

МФЦ «Территория бизнеса» будет выделено дополнительно 290 млн рублей для поддержки малого бизнеса.

Средства направят на предоставление предпринимателям льготных займов до 3 миллионов рублей под 1% годовых с отсрочкой первого платежа по основному долгу на 6 месяцев, и поручительства гарантийного фонда со сниженной стоимостью – 0,5% вместо 1,5%. Предприятия, которые имеют займы в «Территории бизнеса» и поручительства гарантийного фонда, получат аналогичную помощь.

«Данные меры поддержки будут предоставлены только тем компаниям, которые сохранят все рабочие места. Мы будет строго это контролировать, - уточнил глава региона. – Всего финансовую поддержку получат свыше 250 предприятий малого и среднего бизнеса, что позволит сохранить не менее 3000 рабочих мест».

Также рассматривается вопрос о снижении имущественного, транспортного и единого сельскохозяйственного налога.