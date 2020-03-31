ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области приняли второй «пакет» мер в поддержку малого бизнеса

Экономика
Сегодня, 13:13
Автор: 
Олеся Денисова

убернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта представил второй «пакет» мер поддержки малого бизнеса в регионе, которых наиболее ограничительные меры в связи с борьбой с коронавирусом. Список этих отраслей уже утвержден на федеральном уровне.

При использовании УСН (упрощённой системы налогообложения) ставка по объекту налогообложения «доходы» снизится с 6 до 1%, «доходы минус расходы» – с 10 до 5%. На единый налог на вменённый доход уменьшат ставку с 15 до 7,5%. По патентной системе налогообложения меняется расчет платежа так, чтобы он составлял 1 рубль. Таким образом, фискальная нагрузка снизится для 20 тысяч малых и средних предпринимателей.

МФЦ «Территория бизнеса» будет выделено дополнительно 290 млн рублей для поддержки малого бизнеса.

Средства направят на предоставление предпринимателям льготных займов до 3 миллионов рублей под 1% годовых с отсрочкой первого платежа по основному долгу на 6 месяцев, и поручительства гарантийного фонда со сниженной стоимостью – 0,5% вместо 1,5%. Предприятия, которые имеют займы в «Территории бизнеса» и поручительства гарантийного фонда, получат аналогичную помощь.

«Данные меры поддержки будут предоставлены только тем компаниям, которые сохранят все рабочие места. Мы будет строго это контролировать, - уточнил глава региона. – Всего финансовую поддержку получат свыше 250 предприятий малого и среднего бизнеса, что позволит сохранить не менее 3000 рабочих мест».

Также рассматривается вопрос о снижении имущественного, транспортного и единого сельскохозяйственного налога.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Экономика
23.08.19 12:56
Поддержат маленьких
Алексей Текслер предложил снизить ставки по упрощенной системе налогообложения
Экономика
05.04.19 11:17
Кто прав?
Текслер - журналисту: Вы говорите, что со средним и малым бизнесом совсем плохо, а мне отчитывались не так
Экономика
19.11.18 09:23
ММК будет софинансировать проекты малого и среднего бизнеса в Магнитогорске
Экономика
09.10.17 12:31
В 2018 году в Челябинске пройдет российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса
Вчера, 16:52
Челябинск планирует наращивать темпы строительства дорог в новых микрорайонах
27.03.20 16:42
Магнитогорские депутаты увеличат городской бюджет
27.03.20 12:44
Неограниченные возможности цифровых сервисов в период ограничений
27.03.20 11:43
Официальное заключение о форс-мажоре теперь можно получить в Южно-Уральской ТПП бесплатно
27.03.20 10:24
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
26.03.20 17:40
Магнитогорцы предлагают законотворческие инициативы
26.03.20 14:44
Новый формат обслуживания обеспечивает МегаФону приток абонентов
26.03.20 14:06
Центробанк подтвердил значимость Челиндбанка на рынке платежных услуг
25.03.20 12:50
О мерах антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
24.03.20 17:49
Профсоюзы, правительство и работодатели Челябинской области подписали допсоглашение
Общество
Сегодня, 11:41
Пять новых вопросов
Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу
Общество
Сегодня, 11:45
В Челябинской области будут проверять на коронавирус всех заболевших ОРВИ
Новости
Сегодня, 12:50
Происшествия
После жалобы населения отстранен от работы начальник полиции Верхнеуральского района
Сегодня, 12:46
Общество
Из-за коронавируса будут отменены проверки южноуральских бизнесменов
Сегодня, 12:34
Экономика
"Пятерочка" готова трудоустроить всех южноуральцев, потерявших работу
Сегодня, 12:24
Общество
Число заявок на «горячую линию» Минсоца резко возросло
Сегодня, 11:33
Происшествия
Полицейского из Магнитогорска, спасавшего людей из дома, в котором произошел взрыв газа, решено поощрить
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:34
Экономика
"Пятерочка" готова трудоустроить всех южноуральцев, потерявших работу
Сегодня, 10:29
Экономика
В Челябинске не выявлено случаев необоснованого роста цен на продукты питания
27.03.20 16:42
Экономика
Магнитогорские депутаты увеличат городской бюджет
27.03.20 12:44
Экономика
Неограниченные возможности цифровых сервисов в период ограничений
27.03.20 11:43
Экономика
Официальное заключение о форс-мажоре теперь можно получить в Южно-Уральской ТПП бесплатно
Теги
Малый бизнес
Алексей Текслер
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика