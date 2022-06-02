В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли дополнительный пакет налоговых мер для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в регионе.

Инициатор налоговых изменений – губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона внес в областной парламент четыре законопроекта. Все инициативы были рассмотрены комитетом по экономической политике и комитетом по бюджету и налогам.

По словам председателя Законодательного Собрания Александра Лазарева, данные меры предусматривают оказание дополнительной поддержки предпринимателям в связи с текущей экономической ситуацией. Поддержку получат более 6,5 тысячи хозяйствующих субъектов, среднесписочная численность занятых у которых составляет почти 20 тысяч человек.

Изменения вносятся в ряд действующих региональных законов.

1. Поправки в закон об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения предусматривают:

снижение налоговой ставки до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, до 1% для организаций и ИП, у которых объектом налогообложения являются доходы, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: обрабатывающее производство (кроме производства подакцизных товаров), деятельность в области научных исследований и разработок, зрелищно-развлекательная, социальная и физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, планируется:

- снижение налоговой ставки до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

- снижение налоговой ставки до 5%, для организаций, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и до 1%, для организаций, у которых объектом налогообложения являются доходы, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства РФ «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций».

2. Расширяются виды деятельности предприятий, применяющих патентную систему налогообложения на территории Челябинской области.

Для этого внесены поправки в закон Челябинской области о применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения. Они распространяют действие закона на деятельность по общей уборке зданий и исключают из закона виды предпринимательской деятельности по производству и продаже ювелирных и других изделий из драгоценных металлов. Изменения вступают в силу с первого января 2023 года.

3. Поправки в закон о нулевой налоговой ставке при применении специальных налоговых режимов исключают из закона виды предпринимательской деятельности по производству и продаже ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и продлевают срок действия «налоговых каникул» на территории области до первого января 2025 года (сейчас - до первого января 2024 года).

Налоговый кодекс устанавливает право регионов продлевать до 1 января 2025 года «налоговые каникулы», то есть нулевую ставку налога для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной или патентной системах налогообложения и работающих в производственной, социальной научной сферах, в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

4. Поправки в областной закон о налоге на имущество организаций необходимы для поддержки проектов, реализуемых с использованием механизма концессии, а также увеличения потенциала газораспределительных организаций, участвующих в социальной газификации в Челябинской области в 2022-2024 годах, и стимулирования процесса догазификации жилых домов (порядка 80 000 домов (квартир)) в соответствии с региональной программой газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2026 годы.

Поправками предлагается дополнить закон новой категорией налогоплательщиков, установив налоговую ставку в размере 0% в отношении имущества, определенного концессионными соглашениями, на срок действия концессионных соглашений для организаций, являющихся стороной концессионных соглашений, заключенных после 1 января 2021 года с Челябинской областью.

Принятие законопроектов позволит только в текущем году оставить в обороте компаний более 440 миллионов рублей.

«Пакет законодательных инициатив касается важных направлений в экономической сфере. Профильные комитеты рассмотрели инициативы губернатора. И сегодня всё, что касается помощи бизнесу и предпринимателям, безусловно, будет нами поддержано», – прокомментировал Александр Лазарев.

Также предлагается установить налоговую льготу для газораспределительных организаций, реализующих мероприятия по догазификации, в отношении недвижимого имущества, относящегося к объектам газораспределительной сети, созданного после первого января 2022 года в рамках реализации указанных мероприятий.