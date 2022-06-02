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В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли дополнительный пакет налоговых мер для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в регионе.

Инициатор налоговых изменений – губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

Глава региона внес в областной парламент четыре законопроекта. Все инициативы были рассмотрены комитетом по экономической политике и комитетом по бюджету и налогам.

По словам председателя Законодательного Собрания Александра Лазарева, данные меры предусматривают оказание дополнительной поддержки предпринимателям в связи с текущей экономической ситуацией. Поддержку получат более 6,5 тысячи хозяйствующих субъектов, среднесписочная численность занятых у которых составляет почти 20 тысяч человек.

Изменения вносятся в ряд действующих региональных законов.

1. Поправки в закон об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения предусматривают:

снижение налоговой ставки до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, до 1% для организаций и ИП, у которых объектом налогообложения являются доходы, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: обрабатывающее производство (кроме производства подакцизных товаров), деятельность в области научных исследований и разработок, зрелищно-развлекательная, социальная и физкультурно-оздоровительная деятельность, деятельность в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, планируется:

- снижение налоговой ставки до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

- снижение налоговой ставки до 5%, для организаций, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и до 1%, для организаций, у которых объектом налогообложения являются доходы, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства РФ «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций».  

2. Расширяются виды деятельности предприятий, применяющих патентную систему налогообложения на территории Челябинской области.

Для этого внесены поправки в закон Челябинской области о применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения. Они распространяют действие закона на деятельность по общей уборке зданий и исключают из закона виды предпринимательской деятельности по производству и продаже ювелирных и других изделий из драгоценных металлов. Изменения вступают в силу с первого января 2023 года.

3. Поправки в закон о нулевой налоговой ставке при применении специальных налоговых режимов исключают из закона виды предпринимательской деятельности по производству и продаже ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и продлевают срок действия «налоговых каникул» на территории области до первого января 2025 года (сейчас - до первого января 2024 года).

Налоговый кодекс устанавливает право регионов продлевать до 1 января 2025 года «налоговые каникулы», то есть нулевую ставку налога для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной или патентной системах налогообложения и работающих в производственной, социальной научной сферах, в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания. 

4. Поправки в областной закон о налоге на имущество организаций необходимы для поддержки проектов, реализуемых с использованием механизма концессии, а также увеличения потенциала газораспределительных организаций, участвующих в социальной газификации в Челябинской области в 2022-2024 годах, и стимулирования процесса догазификации жилых домов (порядка 80 000 домов (квартир)) в соответствии с региональной программой газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2026 годы.

Поправками предлагается дополнить закон новой категорией налогоплательщиков, установив налоговую ставку в размере 0% в отношении имущества, определенного концессионными соглашениями, на срок действия концессионных соглашений для организаций, являющихся стороной концессионных соглашений, заключенных после 1 января 2021 года с Челябинской областью.

Принятие законопроектов позволит только в текущем году оставить в обороте компаний более 440 миллионов рублей.

«Пакет законодательных инициатив касается важных направлений в экономической сфере. Профильные комитеты рассмотрели инициативы губернатора. И сегодня всё, что касается помощи бизнесу и предпринимателям, безусловно, будет нами поддержано», – прокомментировал Александр Лазарев.

Также предлагается установить налоговую льготу для газораспределительных организаций, реализующих мероприятия по догазификации, в отношении недвижимого имущества, относящегося к объектам газораспределительной сети, созданного после первого января 2022 года в рамках реализации указанных мероприятий.

Автор: Любовь Юрина
ЗСО
Челябинск
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Гора Паленая, поселок Красава и несколько сотен улиц Ленина: занимательная география развития сети билайн

31.05.2022 17:56

В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей

31.05.2022 17:42

Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество

31.05.2022 17:26

В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования

31.05.2022 17:24

Магнитогорская библиотека получила имя поэта

31.05.2022 17:20

Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать

31.05.2022 17:16

ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков

31.05.2022 17:16

Афиша на День защиты детей в Челябинске

31.05.2022 17:14

В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок

31.05.2022 17:03

Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге

31.05.2022 16:59

Екатеринбург - столица гомосексуалистов? В лицее прошел конкурс танцев в стиле «голубой устрицы»

31.05.2022 16:40

Минобороны РФ: в подвалах «Азовстали» нашли фургон с заминированными телами

31.05.2022 16:32

Лазарев: Послание губернатора – правильный формат, с ним должны выступать и главы

31.05.2022 15:26

Замглавы Катав-Ивановского района подозревается в присвоении денег

31.05.2022 15:14

Текслер: Люди стали верить в Челябинскую область и связывать с ней свое будущее

31.05.2022 15:08

ВТБ снизил ставки по автокредитам

31.05.2022 14:54

Всероссийский фестиваль актёрской песни имени Шульженко в Челябинске: песня – как молитва души

31.05.2022 14:40

Вслед за Эрикой ребенка оленю Петру подарила пятнистая Марина

31.05.2022 13:36

Жительница Бакала, убившая пятилетнюю дочь, заключена под стражу

31.05.2022 13:35

Челябинская область берет кредит 54,6 миллиарда на метротрамвай

31.05.2022 13:26

В Заксобрании наградили благотворителей и добровольцев Челябинской области

31.05.2022 13:22

Челябинский бизнес-омбудсмен удостоен награды президента России

31.05.2022 13:21

Отделение новорожденных клиники ЮУГМУ: защита детей начинается здесь

31.05.2022 13:18

Текслер: Челябинская область не останется в стороне от почетной миссии в Донбассе

31.05.2022 13:00

Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы

31.05.2022 12:40

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства

31.05.2022 12:29

Алексей Текслер выступил с четвертым, особенным Посланием

31.05.2022 11:49

Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться

31.05.2022 11:41

Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе

31.05.2022 11:17

Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований

31.05.2022 10:23

Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения

31.05.2022 10:20

Александр Шестаков избран президентом ЮУрГУ

31.05.2022 10:06

На Таганае замечен «ведьмин холодец»

31.05.2022 09:59

В Челябинске по улице Горького пустили трамвай-челнок

30.05.2022 22:42

В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры

30.05.2022 22:33

Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов

30.05.2022 22:00

билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров

30.05.2022 18:12

В последний день календарной весны в Челябинской области тепло, дожди, грозы