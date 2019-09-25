В Челябинской области продолжается работа над формированием бюджета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит серию встреч со своими заместителями и министрами, на которых обсуждаются вопросы формирования расходов бюджета на предстоящий трехлетний период.

В конце октября на расширенном заседании правительства Челябинской области будет рассмотрен проект областного бюджета на 2020 – 2022 годы. Министерства и ведомства региона сейчас готовят расчеты и предложения по расходам.

«Главное, из чего мы исходим при формировании бюджета, – это улучшение качества жизни южноуральцев. Поэтому в проекте нашего основного финансового документа на предстоящее трехлетие будут отражены наказы жителей Челябинской области, которые неоднократно звучали во время встреч в территориях. Особый приоритет – реализация национальных проектов. Людям нужна качественная и доступная медицина, образование, хорошие дороги и жилье. Конечно, продолжим заниматься благоустройством и газификацией городов и районов области», - сказал Алексей Текслер.

Основополагающими направлениями в планировании станут расходы на здравоохранение, дошкольное и школьное образование и спорт, сельское хозяйство, решение проблем утилизации твердых коммунальных отходов. Также будут направлены средства на решение накопившихся проблем в жилищно-коммунальной сфере, увеличится финансирование программ газификации и благоустройства.