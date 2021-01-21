В Челябинской области с февраля подорожает проезд на электричках

С первого февраля этого года в Челябинской области проиндексируют тарифы на пригородные поезда. Об этом сообщили в Свердловской пригородной компании.
«С 1 февраля 2021 года тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона устанавливается в размере 2,8 рублей за каждый километр поездки», - уточнили в Свердловской пригородной компании.
Например, стоимость поездки из Челябинска в Полетаево составит 72,8 рублей (ранее 70,2 руб.), из Челябинска в Миасс – 268,8 рублей (ранее 259,2 руб.), из Челябинска в Троицк – 338,8 рублей (ранее 326,7 руб.).
Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляции.