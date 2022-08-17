В Челябинской области создадут центр компетенций по аэродромному оборудованию

В Челябинской области планируют построить центр компетенций, который займется разработкой новых гражданских продуктов, в том числе, оборудования для модернизации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации. Он будет создан на базе АО «Челябинский радиозавод «Полет» (входит в состав холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех).

Проект будет реализован при поддержке администрации Челябинской области, «Росэлектроника» и в сотрудничестве с компанией «Мосэлектронпроект».

Как сообщает пресс-служба холдинга, соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор Челябинского радиозавода «Полет» Александр Нестеров и генеральный директор «Мосэлектронпроект» Алексей Трошин.

«Уверен, что подписание этого соглашения станет большим шагом вперед в направлении, на котором специализируется Челябинский радиозавод «Полет». Надеюсь, что в ближайшее время мы уже сможем создавать новые продукты с помощью этого центра компетенций», - заявил после подписания губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Соглашение направлено на реализацию стратегий цифровой трансформации предприятий Челябинской области и АО «ОПК» (ИТ-решения в сфере создания цифровых двойников, искусственного интеллекта, интернета вещей и т.д.), а также на поддержку импортозамещения электронной компонентной базы, приборостроения, вычислительного и телекоммуникационного оборудования гражданского назначения на предприятиях Челябинской области и АО «ОПК», уточнили в пресс-службе губернатора.

«Уверен, что это поможет нам сделать новый шаг в развитии направления, на котором в том числе специализируется радиозавод «Полет», - это различные элементы радиоэлектроники, причем не только военного, но и гражданского направления (к примеру, авиационное направление). Уже есть понимание, что надо будет привлекать ЮУрГУ, наш базовый вуз в этой сфере», - отметил Алексей Текслер.

Центр компетенций ЧРЗ «Полет» планируется построить на территории индустриального парка «Малая Сосновка».

«Инвестиции в проект оцениваются в два миллиарда рублей, количество создаваемых рабочих мест - не менее 800, - отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров. - Все подготовительные процедуры уже завершены, и при поддержке администрации региона и «Мосэлектронпроекта» мы планируем приступить к строительству до конца 2022 года»

Развитие индустриального парка «Малая Сосновка» в Челябинской области началось в 2022 году. Парк площадью более 110 гектар расположен в двух километрах от Челябинска в границах Саргазинского сельского поселения Сосновского района. Общий объем инвестиций резидентов в экономику региона — порядка четырех миллиардов рублей, число создаваемых рабочих мест — около 1,7 тысячи.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».