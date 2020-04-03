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В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса

Экономика
Вчера, 23:51
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области вводятся отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер

Как сообщили агентству в пресс-службе правительства, власти Челябинской области оперативно воспользовались предоставленным федеральным законом правом в 2020 году продлевать сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами.

Федеральный закон был принят первого апреля, а уже третьего апреля Алексей Текслер подписал постановление об отсрочке по уплате налогов.

Льготой могут воспользоваться предприниматели при использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) и единого сельскохозяйственного налога (ЕСН), при применении единого налога на вмененный доход  (ЕНВД) и при применении патентной системы налогообложения.

Решение позволит предпринимателям временно высвободившиеся денежные средства вновь отправить в оборот, сохранить работоспособность бизнеса и рабочие места.

«Введение отсрочек по уплате налогов – это первая мера поддержки бизнеса из ранее представленного губернатором пакета решений по поддержке предприятий в ситуации распространения коронавируса, - отмечают в правительстве. - Следующий шаг – поддержка ЗСО региона законодательной инициативы Текслера по снижению налогов». 

Автор: 
Олеся Денисова
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