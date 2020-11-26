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В Магнитогорске поддержали самозанятых

В Магнитогорске (Челябинская область) по решению Собрания депутатов самозанятые могут получать имущественную поддержку.

Для этого были внесены изменения в несколько местных нормативных правовых актов. В документы включена новая категория получателей имущественной поддержки - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход», так называемые самозанятые.

«Всего в Магнитогорске зарегистрировано 2824 человек, которые занимаются в основном такими видами услуг, как репетиторство на дому, присмотр за детьми, парикмахерский и маникюрный сервис, фотография, швейное дело и ремонт одежды, проведение праздников и торжеств», - рассказал председатель Собрания Александр Морозов.

Они смогут арендовать муниципальное имущество на условиях, предусмотренных для субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть из специально формируемого Перечня и на длительный срок - не менее пяти лет. Данная имущественная поддержка согласно федеральному законодательству распространяется на самозанятых физических лиц в течение срока проведения эксперимента по установлению специального налогового режима, то есть до кона 2028 года.