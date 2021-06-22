В ПАО «ММК» улучшат коксохимическое производство

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство комплекса коксовой батареи № 12 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В рамках программы перспективного развития и технического перевооружения коксохимического производства ПАО «ММК» намечено строительство коксовой батареи № 12 с объемом производства валового сухого кокса – топлива для доменного производства – до 2,5 млн тонн в год. Реализация проекта позволит обеспечить возможности поочередной реконструкции изношенных и вывода из эксплуатации отработавших нормативный срок коксовых батарей. Кроме того, использование современного оборудования в технологических процессах коксования позволит снизить воздействие на окружающую среду.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство комплекса коксовой батареи № 12 в два этапа. На первом планируется сооружение двух блоков коксовой батареи с двумя установками сухого тушения кокса, одной установкой десульфурации и денитрации. На первом этапе также построят углеподготовительный цех, склад жидкого аммиака, объекты коксосортировки, воздухокомпрессорной станции, противопожарной насосной станции и объекты инженерного обеспечения коксовой батареи № 12. Ее производительность в условиях автономной эксплуатации составит 1,25 млн тонн кокса в год. На втором этапе построят еще два блока коксовой батареи с технологическими установками. Прирост производства при вводе в эксплуатацию второго этапа составит 1,25 млн тонн кокса в год.

«Коксовая батарея № 12 производительностью 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год даст ММК возможность вывести из строя пять устаревших морально и физически батарей, сократит валовые выбросы на 11350 тонн в год, бензапирена и формальдегида – в 9–12 раз. Стоимость этого крупнейшего проекта – около 60 миллиардов рублей, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, нам пришлось в 2020 году отложить реализацию этого проекта. Но теперь мы намерены ускорить строительство новой коксовой батареи, запуск первой очереди должен состояться в 2022 году. А к 2023 году будут запущены остальные блоки».

Генеральный проектировщик – филиал ООО «Синостил Эквипмент и Инжиниринг Ко., Лтд.» в Магнитогорске. Разработчик проектной документации – АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».