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15.06.2023 17:27
Фото: rawpixel.com

В Сбере заявили о перспективах роста ВВП благодаря искусственному интеллекту

Искусственный интеллект в течение десяти лет даст рост ВВП примерно на 7-10 процентов и повысит производительность труда на 15 процентов. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе панельной сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС» на ПМЭФ, сообщает Lenta.ru.

«ВВП стран ШОС составляет 23 триллиона долларов. По прогнозам этот показатель будет расти на 40-45 процентов, и к этому росту добавится еще 7-10 процентов. То есть около около 2,5 триллиона может прибавиться только благодаря внедрению искусственного интеллекта», — подчеркнул Ведяхин.

Он также отметил, что при этом необходимо в ближайшее время сформировать правильный подход к ИИ и регулирование этой отрасли. Это важно, поскольку технологии ИИ способны увеличить ВВП, улучшить благосостояние граждан и государственных организаций.

Сбер
Александр Ведяхин
искусственный интеллект
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В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей

12.06.2023 14:40

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня (18+)

12.06.2023 12:04

Мужской хор челябинского собора ко Дню России подготовил подарок для южноуральцев

12.06.2023 11:48

В День России в Челябинской области – местами дожди и заморозки

12.06.2023 11:37

Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России

12.06.2023 03:05

В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье