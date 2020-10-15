В строительстве мусороперерабатывающего комплекса близ Челябинска заинтересовано 4 инвестора

На Южном Урале проходят общественные обсуждения по техническому заданию для строительства современных мусороперерабатывающих комплексов полного цикла на территории Челябинского кластера. Площадка пока не определена, но зато стало известно о четырех заинтересованных инвесторах.

Концессионерами нового мусороперерабатывающего комплекса желают стать компании “Лекап”, “Террикон”, “Управление отходами” и “Эко народный”. Именно их представители присутствовали на совещании рабочей группы по обращению с отходами при Координационном совете по экологии при губернаторе области в среду, 14 октября.

На заседании обсуждались вопросы технико-экономических показателей концессионных соглашений на территории Челябинского кластера, техническое задание на перспективу строительства объектов мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов.

Как сообщает пресс-служба Челябинского регионального отделения “ОПОРА РОССИИ”, участие в обсуждении группы приняли председатель Комитета по экологии ЧОО “ОПОРА РОССИИ” Евгений Лепинин, член организации Анна Карпелюк и руководитель рабочей группы по обращению с отходами при Координационном совете по экологии при губернаторе Челябинской области Вероника Варламова, с членами рабочей группы Юлией Кудашовой, Михаилом Маховым, Феликсом Пановым, Дмитрием Закарлюкиным.

Также на заседании присутствовали первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова и руководитель управления по обращению с отходами Министерства экологии Юлия Жукова.

Все участники заседания внесли предложения и замечания к техническому заданию по реализации мусороперерабатывающих комплексов на территории Челябинского кластера. Более того, было отмечено, что такие комплексы должны применять самые передовые технологии в переработке ТКО.

“Планируемые в регионе инфраструктурные объекты должны будут перерабатывать около 250 тыс. тонн ТКО в год с максимальным показателем извлечения вторсырья не менее 50%. Этот показатель должен быть одним из лучших в России. Тем самым негативное воздействие на окружающую среду будет снижено в разы, - отметила Вероника Варламова. - Особое внимание на совещании было уделено логистике, «составляющей большую часть тарифа» на вывоз мусора для населения и недопущении его роста в долгосрочной перспективе за счет оптимизации расстояний транспортировки ТКО”.

Напомним, что в Челябинской области проводится масштабная мусорная реформа. После закрытия и консервирования челябинской городской свалки, мусор из мегаполиса стали свозить на полигон в Полетаево (Сосновский район), жителе которого были возмущены таким решением.