В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство

На базе «Южноуральского завода радиокерамики» (Южноуральск, Челябинская область), поставлявшего продукцию на предприятия военно-промышленного комплекса СССР, а затем России, вновь запущен выпуск керамических изделий для нужд машиностроения, электроники, металлургии, химической промышленности, сферы добычи и переработки нефти и газа и других отраслей. Бессрочный договор аренды имущества завода, который прошлым летом признали банкротом, заключила компания «ЮЗРК ГРУПП», входящая в Производственное объединение «ФОРЭНЕРГО». При активном содействии федеральных властей и областного правительства инвестору удалось сохранить старейшее производство Челябинской области.

«Промышленность Южного Урала обладает широчайшим спектром компетенций, и мы не можем позволить утратить ни одну из них, тем более, в нынешних условиях. Уникальное производство керамических изделий, созданное в Южноуральске, должно продолжать функционировать. Поэтому областное правительство, региональный минпром сделали всё необходимое для восстановления стабильного выпуска востребованной продукции на мощностях ЮЗРК», – отмечает министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Глава минпрома отметил большую поддержку в этом вопросе со стороны земляка, заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарёва. Предприятие готово вновь принимать на работу своих «бывших» сотрудников. В штате уже 93 работника, к июлю планируется трудоустроить ещё почти 200 человек.

Как сообщает пресс-служба минпрома, на сегодня на заводе активно реконструируют инженерную инфраструктуру и технологическое оборудование, до сих пор находившиеся в плачевном состоянии. Только на ремонт систем отопления, подачи газа, водоснабжения и очистки воды будет направлено около 400 миллионов рублей. За их стабильную работоспособность отвечает южноуральская компания «Уралгазавтоматика».

«Фактически за последний месяц отработано 17 рабочих дней. За это время запущено производство двух типов керамики. Выпуск третьего планируется наладить до 10 июня. Мы уже закупили сырье, материалы, необходимые детали и узлы для оборудования, а также подписали 10 договоров на общую сумму 20 миллионов рублей, в том числе, по выполнению гособоронзаказа. Среди наших контрагентов - компания «Кермет», «Алагирский завод сопротивлений», «Рикор-электроникс» и многие другие. Всего мы получили заказы на поставку продукции до конца этого года от 32 предприятий ВПК на сумму 146 миллионов рублей. И хотя на данный момент коллектив завода насчитывает меньше ста человек, эта команда успела выпустить пробную партию готовой продукции», – рассказывает о первых итогах работы генеральный директор «ЮЗРК ГРУПП» Виталий Кобзев.

Для контроля за исполнением взятых инвестором обязательств, одним их которых является обязательное сохранение оборонного заказа, создана специальная рабочая группа под руководством главы Южноуральского городского округа Ярослава Куленко. В её состав вошли руководители ПО «ФОРЭНЕРГО» и представители окружной администрации.

Прогноз на ближайшие три месяца по выпуску предприятием продукции в денежном эквиваленте составляет ориентировочно 30 миллионов рублей. В перспективе на август, сентябрь и октябрь – до 60 миллионов рублей. При этом потребность контрагентов от ВПК превышает текущие возможности предприятия. Специалисты с уверенностью заявляют, что ситуация на Южноуральском заводе радиокерамики должна полностью нормализоваться к сентябрю 2022 года.