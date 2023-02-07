Инструменты господдержки-2023 представит бизнесу минпром Челябинской области

Для представителей бизнеса Челябинской области пройдет конференция «Инструменты поддержки промышленности – 2023». На бесплатное участие приглашает всех желающих региональное министерство промышленности.

Эксперты экономического блока правительства Челябинской области представят новые и действовавшие ранее инструменты поддержки предприятий.

Участие в конференции примут также директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков, и.о. гендиректора центра «Мой бизнес» Ирина Казанцева, гендиректор АНО «Центр развития цифровых технологий» Алена Шорохова, директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Валерий Денисенко.

Ожидается около 200 гостей, среди них - руководители промышленных предприятий, представители среднего и малого бизнеса, эксперты, общественные деятели, а также сотрудники государственных структур.

Запланирована экскурсия на площадку «Фабрики процессов», функционирующую на базе регионального ФРП.

Конференция состоится 14 февраля в Челябинске.

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