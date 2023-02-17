Челябинская область готова стать ведущим производителем инструмента для станков в стране

В Челябинской области будет создан специализированный кластер инструментальной промышленности. Это позволит региону стать одним из ведущих производителей твердосплавного инструмента в стране.

Вопросы создания инструментального кластера обсудили в Челябинске на площадке ООО «ЧКЗ-Инструмент», который выбран якорным предприятием. Оно уже реализует серьёзный проект по производству специальных стержней и твердосплавных инструментов

«Станкоинструментальная отрасль – основа технологического развития нашей промышленности. Она обеспечивает экономическую безопасность и технологический суверенитет, о важности формирования которого нам неоднократно говорил президент», - подчеркивал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как отметил глава челябинского минпрома Павел Рыжий, на сегодня в России практически нет производителей инструментов и оснастки. В то же время отечественная промышленность ощущает критическую потребность в сменном инструменте для станков, в том числе на основе алмаза и других сверхтвердых материалов.

Правительство РФ разрабатывает федеральный проект «Развитие станкоинструментальной промышленности». Работу планируется завершить в течение месяца.

По словам Павла Рыжего, создание кластера инструментальной промышленности в Челябинской области поможет удовлетворить нарастающий в стране спрос и сделать регион сильнейшим игроком на этом рынке.

«ЧКЗ-ИНСТРУМЕНТ» запустит в Челябинске инновационное высокотехнологичное производство полного цикла - от закупа российского вольфрамового порошка до выпуска высокоточного инструмента с нанесением специальных покрытий. Общая сумма инвестиционного проекта – 708,4 миллиона рублей. Большая часть - 556,4 миллиона рублей - льготный займ, полученный в ФРП по программе «Приоритетные проекты». Будет создано более 20 новых рабочих мест, 15 из которых - высокопроизводительные.

Заинтересованность в появлении нового кластера выразили и многие крупные промышленные компании региона. Среди его потенциальных участников - ООО «РТС», «Челябинский инструментальный завод», компании «УралСпецСталь» и «ПромАрсенал», «Приборостроительный завод», ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» и ПО «МАЯК».

«Если хочешь гарантированно достичь какой-то цели, окружи себя людьми с похожими интересами. В совещании приняли участие как раз такие люди, объединённые общей целью», - подвел итоги встречи исполнительный директор ООО «ЧКЗ-Инструмент» Дмитрий Патрушев. По его словам, за необходимость возрождения отечественной инструментальной отрасли и создание профильного кластера высказались как представители как образовательной и научной сферы, так и производители, промышленники, которые используют инструмент, и торгующие организации.

Объединение южноуральских предприятий в специализированную организацию откроет им доступ к широкому спектру господдержки, пояснили в региональном минпроме.

Напомним, 16 февраля Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел совещание в Челябинске, где обсудили меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного и кадрового потенциала Уральского федерального округа.