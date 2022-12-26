Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту

Челябинская область работает со 122-мя странами мира и занимает седьмое место в России по экспорту. Такой информацией поделился заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук по итогам участия в Координационном совете по промышленности, прошедшем в Уфе под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Почти 80% всего экспорта приходится на металлургию, и это не металл в первичных формах, а высококачественная продукция», - уточнили в министерстве промышленности Челябинской области.

Для расширения импорта и экспорта регион открыл в этом году промышленные шоу-румы на постоянной основе за счет средств бюджета.И работа в этом направлении будет продолжена в будущем году.

Региональный экспорт в станы ближнего зарубежья в этом году вырос почти на 6%, а товарооборот с Республикой Беларусь, например, увеличился на 20%, и есть перспективы для его дальнейшего роста.

Дает свои результаты господдержка экспортноориентированных малых и средних предприятий Челябинской области.

«Так, сложные архитектурные стеклопакеты, произведённые челябинской компанией «Модерн Гласс», украшают знаковые объекты не только в России, но и в Арабских Эмиратах. Завод серьёзно модернизировал свои мощности при поддержке регионального и федерального Фондов развития промышленности. Центр поддержки экспорта помог компании «Композит групп» запустить производство сложного оборудования по собственной технологии в Индии и Бразилии. Челябинское объединение «Радиотехнические системы» (РТС) выполняет сейчас крупный контракт на поставку 34 комплектов инструментальной системы посадки ILS 734 для 24 аэропортов Индии», - подытожили в региональном минпроме.