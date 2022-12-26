26.12.2022
Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту
26.12.2022
В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей
26.12.2022
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
26.12.2022
Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле
26.12.2022
Челябинцы из дома на Энгельса пятый раз за год остались без тепла и горячей воды
26.12.2022
В Карабаше открыли ФОК с бассейном и баней
Челябинская область занимает седьмое место в стране по экспорту
01.11.2022
Промипотеку доработают с учетом предложений челябинских промышленников
22.08.2022
Предприятиям Челябинской области компенсируют часть затрат на НИОКРы
18.08.2022
Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование
17.05.2022
В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022