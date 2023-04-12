Магнитогорский робот FEDOR поможет в освоении Луны

Инженеры НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск, Челябинская область) создают второго космического робота - «младшего брата робота Фёдора», уже ставшего знаменитым и побывавшего в космосе. Торсовый антропоморфный робот «Теледроид» будет участвовать в научных экспериментах на МКС.

«Сегодня магнитогорское предприятие по заказу РКК «Энергия» разрабатывает торсовый антропоморфный робот «Теледроид» для выполнения научных экспериментов на модуле МЛМ МКС, а, возможно, и на новой перспективной орбитальной служебной станции (РОСС)», - рассказали в НПО «Андроидная техника».

В компании уточнили, в результате разработки робота и технологий космической робототехники, а также натурных испытаний в открытом космосе, будет сформирован полный набор требований для роботов, способных работать на Луне.

В НПО подчеркнули, что технологии, разрабатываемые для проекта «Теледроид», пользуются спросом в различных отраслях промышленности на Земле.

А FEDOR продолжает участвовать в космических экспериментах. Недавно он помог осуществить научно-исследовательский эксперимент «Созвездие»: космонавт Анна Кикина, находясь в экзоскелете, дистанционно управляла роботом-космонавтом. FEDOR должен был преодолеть определенный маршрут в транспортном средстве по заданной траектории. Тренировка проводилась с испытательной бригадой на специальной трассе в круглом зале центрифуги ЦФ-18.

Этот эксперимент позволил оценить возможность и особенности операторской деятельности после выполнения космического полета. Он направлен на подготовку к освоению объектов Солнечной системы.

Теперь специалисты анализируют изменения в способностях двигаться, управлять техникой и решать различные задачи у вернувшегося из экспедиции космонавта.

Такой же эксперимент был проведен до полета Анны в космос 16 июля 2022 года. По результатам эксперимента работники Центра оценивают показатели испытуемого, выдают предложения по совершенствованию техники и скафандров, исследуют проблемы взаимодействия космонавтов с робототехническими системами.

В пресс-службе регионального минпрома области напомнили, FEDOR был создан в рамках проекта «Спасатель» Фонда перспективных исследований. После передачи Роскосмосу его доработали для экспериментального полета на корабле «Союз МС-14» с последующим возвращением на Землю.

В 2019 году он первым в мире среди роботов совершил полный цикл полета в космос - 22 августа со стартового комплекса космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель с космическим кораблём, на борту которого находится магнитогорский робот «FEDOR» («Федор», позывной Skybot-F850).

Сейчас FEDOR помогает готовить роботов для выполнения задач за пределами космического корабля.