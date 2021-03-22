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Власти Челябинской области намерены узнать истинную стоимость своего особняка в Москве

Власти Челябинской области планируют заново оценить стоимость элитного трехэтажного особняка в Москве, приобретенного под размещение постоянного представительства региона в столице. Особняк уже несколько особняк пытаются продать, но все попытки не оказываются безуспешными.

Министерство имущества области объявило аукцион по определению рыночной стоимости (оценке) здания в Москве, принадлежащего Челябинской области. Элитный особняк площадью 765,7 квадратных метра с тремя этажами, мансардой и подвалом, четырьмя отдельными кабинетами для ведения деловых встреч и совещаний, подземным гаражом, бассейном, огороженной и охраняемой территорией.

Закупка размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Заявки принимаются до 10 часов 30 марта 2021 года. В электронном аукционе могут участвовать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Начальная максимальная цена - 31 тысяча 666,67 рубля. Аукцион состоится 31 марта.

Победителю предстоит определить рыночную стоимость здания общей площадью 765,7 квадратных метра, расположенное по адресу: город Москва, Тимирязевский район, по адресу: проезд Дмитровский, дом 4А. Оплата работ будет проведена за счет средств областного бюджета.

Согласно техзаданию, оценщик обязан выехать на место расположения объекта оценки, указать наличие инфраструктуры, провести освидетельствование (идентификацию) объекта оценки (в том числе сводную информацию о технических условиях подключения объекта к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения). Также необходимо будет приложить к отчету качественные цветные фотографии объекта: общего вида здания, комнат и помещений, а также всех имеющихся повреждений (внешних и внутренних) и переоборудованных комнат и помещений. Результаты оценки планируется использовать в целях приватизации объекта.

Напомним, здание в Москве, приобретенное для размещения южноуральского представительства в столице, не использовалось по своему прямому назначению. Оно расположено в неудобном месте - за третьим транспортным кольцом, вдали от центра.

Сейчас под постоянное представительство Челябинской области в столице арендуются более удобные помещения, тратя бюджетные средства на съем. При этом регион продолжает нести многомиллионные расходы по охране и содержанию неиспользуемого особняка.

Предпринимаемые с осени 2014 года попытки сдать в аренду или продать неиспользуемое здание успеха не имели. По оценке столичных риэлторов, челябинская недвижимость не пользуется спросом потому, что продается без земельного участка, который находится в собственности Москвы.