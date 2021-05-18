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18.05.2021

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18.05.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.05.2021

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18.05.2021

ВТБ на треть нарастил выдачи автокредитов в Челябинской области
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18.05.2021 16:35

ВТБ на треть нарастил выдачи автокредитов в Челябинской области

По итогам четырех месяцев 2021 года жители Челябинска оформили в ВТБ более тысячи автокредитов на сумму 874 миллиона рублей, что на 36% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос наблюдался в апреле, в котором банк зафиксировал прирост к марту 2021 года на 71% по объему и на 57% по количеству выданных займов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), в целом российский рынок автокредитования по итогам января-апреля 2021 года нарастил продажи на 70%, до 330 миллиардов рублей. Число совершенных сделок выросло на треть, до 325 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитиков автобизнеса ВТБ, при этом сам банк также показал рекордный объем продаж.

Общие продажи автокредитов ВТБ с начала года увеличились на 70% - почти до 33 миллиардов рублей. Банк выдал более 32 тысячи кредитов. В апреле ВТБ нарастил продажи более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заключив 8,8 тысячи сделок на девять миллиардов рублей. По сравнению с мартом этого года банк показал рост на 7% по объему и 13% по числу кредитов.

«Апрель прошлого года стал периодом неожиданного и полного локдауна для рынка автокредитования. В связи с пандемийными ограничениями выдачи автокредитов практически остановились вместе с продажей транспортных средств. Основным фактором постепенного и уверенного оживления рынка в прошлом году и в начале этого стала госпрограмма, которая поддержала клиентов и автопроизводителей. В этом году мы прогнозируем уверенный рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет ожидаемой пролонгации госпрограммы», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

По словам Владимира Высоцкого, на показатели продаж новых автомобилей в России в этом году может повлиять только возможный дефицит транспортных средств у автопроизводителей. «Однако подобное развитие ситуации может дополнительно привлечь внимание к рынку автомобилей с пробегом, которые в России втрое больше, чем рынок новых автомобилей», - подчеркнул он.

На сегодняшний день наибольшим спросом в рамках автокредитования пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Самый большой объем выданных автокредитов в январе - апреле отмечается в Москве и Московской области (10,6 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (3,7 миллиарда рублей), Краснодарском крае (1,3 миллиарда рублей), Республике Татарстан (1,2 миллиарда рублей), и Республике Башкортостан (0,9 миллиарда рублей).

ВТБ
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18.05.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коронавирус
Коронавирус
18.05.2021

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Адрес редакции:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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18.05.2021 17:46

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:32

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18.05.2021 17:22

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18.05.2021 17:05

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18.05.2021 16:35

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18.05.2021 15:35

Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области установят 900 фандоматов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:33

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.05.2021 11:10

Простота, удобство и скорость: ММК увеличил отгрузку металлопродукции спецконтейнерами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.05.2021 11:06

В челябинском зоопарке продолжается сезон стрижек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:21

Стартовала шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения
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18.05.2021 10:19

НМУ сохраняются в четырех городах Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:18

Во вторник в Челябинской области жара, местами дожди и грозы
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18.05.2021 10:17

Муниципалитеты Челябинской области поощрили за самозанятых
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17.05.2021 23:46

В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
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17.05.2021 20:56

Покупка квартиры в Москве: как выбрать район?
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:30

В Челябинской области работу бани возобновили через год
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:00

Челябинка: На ЧМЗ уже четыре дня невозможно спать, стоит ужасная вонь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:15

Новое «Пламя Аркаима» перенесет своих гостей на четыре тысячи лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:04

В Челябинске из Курчатовского района вывезли более 1100 тонн мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:00

Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале казачьей культуры «Злата горка»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:43

В Челябинске завершился снос двух многоквартирных аварийных домов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:32

Максим Пекарский: Обновленный дом культуры станет прекрасным подарком для жителей сразу нескольких поселков Златоуста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:25

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:20

В Челябинске уголовник может получить новый срок за попытку скрыться от полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:17

Полицейские Челябинска «обломали» кайф наркоманам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:07

Жительница Миасса обвинила медиков в смерти ее мамы, не получившей своевременную помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:59

В Челябинске гала-концерт актерской песни соберет артистов со всей области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:44

Легкоатлетка из Челябинска стала победителем этапа мирового Гран-при
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:27

Долой безработицу! Число трудоустроенных челябинцев продолжает увеличиваться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:59

В Челябинске ущерб от вырубки деревьев в «Парковом» составил миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:10

Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:57

ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:39

Полицейских Челябинска отправили на «Летние каникулы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:28

В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:25

Житель Златоуста чужими руками разменял фальшивые деньги на настоящие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:10

Юные челябинцы смогут создать город будущего
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 13:06

Наталья Котова поинтересовалась, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:47

Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:41

За сутки в Челябинской области подтверждено 93 новых случая ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:37

Александр Астахов: Современная городская среда в Челябинске формируется активными темпами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:29

В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:28

Наталья Котова распорядилась привести в порядок челябинские кладбища
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:13

В Миассе к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:59

Челябинская область получила более 316 тысяч доз вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:38

С Пушкиным на войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:14

Российские ученые «настраивают» композитные материалы для космической отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:11

В Челябинске унылый ящик связи превратили в арт-объект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:01

Челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:51

В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:25

Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска завершится к 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:27

Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:21

Общественники снова заявили о нарушениях со стороны дорожных подрядчиков Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:48

В понедельник в Челябинской области сохранится изнуряющая жара
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:39

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:36

Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:02

На «Таганае» появилась рябиновая аллея

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 17:23

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 22:19

Южноуральцам напомнили правила выживания в аномальную жару
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:50

Текслер: Прошу всех быть осторожнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:06

Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:04

Число победивших ковид южноуральцев превысило 56 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 19:58

«Урал-пресс-информ» в прямом эфире покажет историческое дефиле «Мода и стиль. История и современность»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:49

Текслер оценил ход реконструкции храма Александра Невского в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:15

Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:00

Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:49

В выходные в Челябинской области аномальная жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:32

Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 23:19

В субботу южноуральцев ждет необычная ночь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 22:44

Текслер: Мы готовы к реализации пилота по квотированию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 17:26

Челябинские пляжи из-за наступившей жары могут открыть раньше обычного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:58

На Южном Урале разрастается «Сад Памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:34

Специалисты протестировали масло Genesis Armortech от Lukoil
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:08

ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:49

Южноуральские участковые не дремлют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:29

Мой адрес - не дом и не улица: челябинские дома постепенно становятся «безымянными»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:24

В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:23

В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:18

В Челябинской области в разгаре посевная кампания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:17

В Челябинске владелец сам демонтировал пять киосков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:11

Суд отказал в удовлетворении требований экологов по Томинскому ГОКу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:09

В Челябинской области мать закопала младенца на кладбище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:32

Смена руководства в подразделении минцифры Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:31

ЦКС поддержит петицию южноуральцев, пожаловавшихся Путину и Текслеру на невывоз мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:56

Зарегистрирована крупнейшая за два года магнитная буря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:37

В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:11

В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:41

Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:20

В Челябинске водитель иномарки переехал лежавшего на дороге человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:39

Российские ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:32

Минсоц: Работники челябинского дома для престарелых не могли определить качество крупы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:31

Рыбачить на Зюраткуле запрещено до середины июня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:59

Челябинца, мнившего себя богом, поместили в психоневрологический интернат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:43

Ревизоры Текслера присоединились к международной акции «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:30

Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:28

Наталья Котова положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта
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14.05.2021 10:24

В майские праздники в Историческом музее побывали более 25 тысяч человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:18

В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров
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14.05.2021 09:48

Сбер организовал для челябинских студентов экскурсию на предприятие по переработке мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 23:41

В пятницу в Челябинской области – жара и без осадков
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13.05.2021 22:41

Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
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13.05.2021 17:28

ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов на Южном Урале в апреле
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13.05.2021 17:24

Блогер-шиномонтажник выступил в органном зале Челябинска
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13.05.2021 16:59

Анонсы событий и мероприятий на 14 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:56

В Челябинске из крупного торгового комплекса эвакуировали больше ста посетителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:52

Самое быстрое оформление страховки для путешествий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:48

Житель Челябинска стучится в двери к соседям и говорит, что он Бог

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:45

В Челябинской области за сутки выявлено 97 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

В доме-интернате Челябинска престарелых и инвалидов кормили переработанной крупой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

Челябинская область присоединится к «Российскому Азимуту»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:12

Промышленники Урала получат бесценный опыт в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:58

Авторы проекта по преображению набережной Смолино предлагают челябинцам готовить велосипеды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:41

В Кыштыме поезд насмерть сбил мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:03

В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:59

В Миассе спасатели помогли «скорой» эвакуировать тяжело раненного пациента
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:25

Новый театр или новый зритель? Челябинский «Манекен» приглашает к беседе на эту тему
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:15

Экскурсовод из Сатки представляет свой проект на всероссийском конкурсе в Перми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:53

#БезПереплат: Мегафон дарит российским пенсионерам льготное подключение выгодного тарифа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:29

В Златоусте из-за технической накладки предпринимателю отдали в аренду чужую землю

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:14

Туристы из Челябинска, которых МЧС искало в горах Абхазии, вышли на связь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:22

В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Мусульмане Челябинской области принимают поздравления с большим и светлым праздником Ураза-байрам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Режим «черного неба» сохраняется на территории семи городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:45

В Челябинской области 13 мая – ясно и жарко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:26

В Миассе на пожаре в частном доме погибли двое мужчин и женщина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:01

Жителей спросили, нужно ли Челябинску метро
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:57

В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:47

В Златоусте на улице нашли боевой снаряд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:12

В финале чемпионата России по компьютерному спорту выступят двое южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:01

В понедельник под Челябинском соберутся танки и боевые машины четырех округов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:00

В Челябинске грузовик сбил женщину и протащил ее по дороге несколько метров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 09:42

Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара 
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 21:22

В отношении полицейских из Челябинска, которые «сливали» информацию о покойниках, возбуждены уголовные дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:58

Магнитогорская библиотека обрела поэтическое имя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:31

В Шершневском лесничестве посадят деревья в память о погибших в Великую Отечественную

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:29

Южноуральцев приглашают провести Ночь музеев в Центре исторического наследия ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:25

В Челябинской области задержана банда мошенников со страховыми выплатами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:19

В Челябинской области оборонявшаяся гадюка напугала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:08

Челябинцев приглашают на зарядку со звездой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:55

ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:53

В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:45

В Челябинской области изолированы по ковиду три группы в детсадах, карантина по ОРВИ нет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:25

В ближайшее время во всех школах Челябинской области будут проведены рейды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:24

В Сосновском районе спасатели предотвратили попытку самоубийства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:22

Зеленый эксперимент: Челябинск может превратиться в мини-питомник тюльпанов для самого себя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 14:47

Южноуралец незаконно застрелил девять косуль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:59

Как в Челябинской области обеспечивают безопасность учащихся в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:44

В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:43

В Копейске накрыт наркопритон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:07

В Челябинске судят экс-директора волейбольного клуба «Динамо-Метар»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:50

Володин заявил о намерении разработать механизмы по ограничению использования пальмового масла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:46

В Копейске девочка получила травму глаза на сломанной детской площадке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:41

На набережной Миасса вдоль «Мегаполиса» появятся маленькие луга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:39

Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:09

Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:01

В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:55

Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:47

В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:34

В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:22

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:19

СК начал проверку после выстрела в глаз ребенку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:49

Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:47

Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:45

В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:44

В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:58

В среду в Челябинской области жарко и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:57

В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:55

Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:43

Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:36

Спешивший на пожар инспектор «Зигальги» по пути выловил из Юрюзани двух туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 21:16

В Челябинск вернулись тюльпаны