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ВТБ открыл льготную кредитную линию Петропавловскому зерновому комплексу

Экономика
Сегодня, 13:04
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ВТБ предоставил кредитную линию в размере 250 млн рублей крупному производителю зерна в Челябинской области – Петропавловскому зерновому комплексу. Соглашение заключено в рамках льготной программы кредитования министерства сельского хозяйства Российской Федерации (программа №1528), предусматривающей ставку не выше 5% годовых.

Предприятие сможет направить финансирование на покупку семян, удобрений, инвентаря и другого сырья и оборудования. Это позволит нарастить объемы производства фуражного зерна и обеспечить потребности «Птицефабрики «Челябинская».

«Мы понимаем значимость агропромышленного сектора для Южного Урала и развиваем сотрудничество с сельхозпредприятиями. Сейчас 20% портфеля кредитов, выданных ВТБ малому и среднему бизнесу региона, приходится на АПК. Уверены, что данная сделка позволит нашему клиенту успешно решить намеченные задачи», - сказал управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

«Доступное финансирование по госпрограмме — важный инструмент развития для сельскохозяйственной отрасли. Кредитная линия поможет нам увеличить производственные показатели. Мы признательны ВТБ за клиентоориентированность и оперативную работу с заявкой», - добавил управляющий ООО «Петропавловский зерновой комплекс» Борис Мызин.

ВТБ активно работает по направлению льготного кредитования сельхозпредприятий Челябинской области. За январь-июль 2020 года ВТБ увеличил портфель льготных займов, выданных в регионе по программе Минсельхоза, на 50% — до 4,1 миллиардов рублей.

Для справки:

ООО «Петропавловский зерновой комплекс» — дочерняя компания ПАО «Птицефабрика «Челябинская», входящей в ТОП-10 крупнейших птицеводческих предприятий яичного направления в России. Петропавловский зерновой комплекс специализируется на производстве фуражного зерна, на предприятии внедряются современные почво-, влаго- и энергосберегающие технологии.

 

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