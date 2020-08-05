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ВТБ снижает ставки по ипотеке

Экономика
Сегодня, 12:01
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 С пятого августа ВТБ снижает на ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки – всего за 1%.

Оформление ипотечного кредита со ставкой 7,4% теперь доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка на ипотеку составит от 8,1% (дисконт 0,3 п.п. от базового значения).

 В рамках программы госсубсидирования для клиентов, приобретающих недвижимость на Дальнем Востоке, ВТБ снижает ставку с 2% до рекордно низкого значения –  1%. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО. Все ценовые параметры – с учетом комплексного страхования заемщика.

 «В этом году основной фокус на ипотечном рынке направлен на программу господдержки с рекордно низкой ставкой в 6,5%. При этом мы понимаем, что она нацелена на поддержку заемщиков и строительного рынка в связи с пандемией и очевидно будет ограничена 2020 годом. Сейчас мы предпринимаем все усилия, чтобы даже после ее окончания ставки по базовым программам ВТБ были приближены к условиям льготной ипотеки. В этом году мы уже второй раз снижаем ставки, и сейчас предлагаем свою ипотеку ниже 7,5%. Для нашего рынка нынешнее время – это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян», – заявил Анатолий Печатников. 

Клиенты с кредитами банков или организаций, не входящих в группу ВТБ, могут также рефинансировать свою ипотеку по ставке от 7,4%. Эти ценовые параметры доступны семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. Для заемщиков, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для клиентов других банков – 8,2%.

 

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