ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Экономика
Сегодня, 15:46

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой – по итогам июля рыночная доля банка составила 61%. При этом общая доля банка в льготных продажах с февраля 2018 года по июль 2019 года достигла 27%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.

Всего с февраля 2018 года и по июль текущего в рамках «Ипотеки с господдержкой» ВТБ провел более 4,2 тыс. ипотечных сделок более чем на 12,8 млрд рублей, при этом в июле этот показатель превысил 1,7 тыс., а общая сумма кредитов, выданных семьям по льготным условиям, составила 5,4 млрд рублей (данные указаны по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование).

«Для ВТБ ипотека стала не просто банковским кредитом, а социально значимым продуктом, благодаря которому тысячи семей улучшают свои жилищные условия. Наша стратегия предполагает, что при создании новых программ и сервисов мы всегда учитываем интересы клиентов. Поэтому мы предлагаем одну из лучших ставок по господдержке и простую схему перехода на госсубсидирование для ипотечных клиентов ВТБ – только по одному документу. Именно такой подход к бизнесу позволил нам увеличить долю на рынке и добиться рекордных результатов», — прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ.

Программа ипотеки с госсубсидированием была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование. 

«Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

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