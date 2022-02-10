ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все врачи в женской консультации Троицка (Челябинская область) один за другим ушли на больничный.
10.02.2022

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В Троицке заболели все врачи в женской консультации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Воспитанница спортивной школы «Старт» Миасса (Челябинская область) Александра Глазкова преодолела
10.02.2022

Спортсменка из Миасса стала одной из самых юных участниц Олимпиады в Пекине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области с симптомами вирусного заболевания (ОРВИ, грипп, коронавирус) получили
10.02.2022

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В Челябинской области расширили способы обращения за медпомощью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.02.2022

Алексей Текслер: Важен вклад прокуратуры в расследование каждого случая гибели ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.02.2022

Прокуратура потребовала у администрации Челябинска легализовать стихийное кладбище в Металлургическом районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.02.2022

ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов
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10.02.2022

В Челябинской области за две недели число подтвержденных случаев омикрона выросло в шесть раз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.02.2022 14:53

ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов

В рамках реализации ESG-стратегии ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов по кампусным проектам. Она предусматривает ежеквартальные отчисления в целевой капитал университетов, которые зависят от общего объема транзакций по кампусным картам. Стабильный источник внебюджетного финансирования позволит вузам планомерно развивать ключевые проекты, предоставлять гранты и премии лучшим студентам.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), кампусный проект – это система управления инфраструктурой вуза, которая объединяет в единую систему университетские сервисы на основе зарплатной кампусной Мультикарты ВТБ. Она служит не только платежным инструментом, но и уникальным идентификатором, ключом доступа к инфраструктуре вуза, финансовым и нефинансовым сервисам. Оборот по этим картам будет служить источником дополнительного дохода для участника кампусного проекта: отчисления от суммы всех транзакций по кампусным картам банк перечислит в эндаумент-фонд вуза, что станет своеобразным кешбэком на развитие образовательного центра. 

Вузы создают эндаумент-фонды для привлечения дополнительного финансирования, расширения доходной базы и повышения финансовой стабильности. Они используют доходы фондов для финансирования новых проектов в образовательной деятельности, развития научно-исследовательской и научно-практической деятельности студентов и преподавателей, издание монографий и сборников научных трудов. Крупные инфраструктурные и социальные проекты тоже могут получить средства таких фондов.

«ВТБ обладает большим опытом запуска кампусных проектов в научной сфере: с нами сотрудничают свыше трети из 710 учреждений высшего образования в России. Мы ожидаем, что их число превысит половину к 2023 году. Эндаумент позволит вузам получать дополнительный доход от сотрудничества с банком в рамках кампусного проекта. Это серьезная прибавка для финансирования ключевых образовательных задач как для преподавательского состава, так и студентов», – прокомментировал начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин.

По его словам, новая программа стала частью ESG-стратегии ВТБ. «Поддержка образования, помощь в формировании цифровой образовательной среды, развитие талантов и привлечение их в передовой коллектив одного из крупнейших банков страны - это наш вклад в устойчивое развитие российских вузов. Совместными усилиями мы можем не только выполнять свои задачи по операционному сопровождению зарплатных проектов, но и вкладывать в будущие поколения, предоставляя им все возможности для качественного и доступного образования», – отметил Гариф Ромашкин.

Сегодня в России зарегистрировано 240 эндаумент-фондов всех сфер, почти половина (43%) целевых капиталов принадлежит учреждениям высшего образования, 15 вузов имеют эндаумент-фонды с активами свыше 500 миллионов рублей. Рынок поэтапно диверсифицируется за счет новых секторов развития: среднее образование (частные школы), здравоохранение, спорт и других.

Объем средств российских эндаумент активно растет (рост в 2020 году составил 19%) и составил 38,9 миллиарда рублей в третьем квартале 2021 года. Лидером рынка доверительного управления целевыми капиталами эндаумент является ВТБ Капитал Управление активами (доля рынка управления активами ФЦК 35%), которые более 10 лет успешно сотрудничают с крупнейшими эндаументами страны, финансирующими проекты в областях образования, культуры, искусства, науки, непрофессионального спорта и других важнейших сферах развития общества. На сегодняшний день под управлением ВТБ Капитал Инвестиции находится 90 эндаументов, общий объем средств в которых - более 16 миллиардов рублей.

В 2019 году Группа ВТБ создала целевой фонд для развития футбольной академии «Динамо» им. Л. И. Яшина. Новый инструмент обеспечит стабильное долгосрочное финансирование академии. Целевой размер фонда составляет пять миллиардов рублей. Большую часть средств группа уже внесла через ВТБ Лизинг и ВТБ Капитал, оставшиеся средства планируется привлечь за счет спонсоров, а также с помощью программы крауд-фандинга, в том числе с участием болельщиков клуба.

ВТБ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Все врачи в женской консультации Троицка (Челябинская область) один за другим ушли на больничный.
10.02.2022

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В Троицке заболели все врачи в женской консультации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Воспитанница спортивной школы «Старт» Миасса (Челябинская область) Александра Глазкова преодолела
10.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.02.2022

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В Челябинской области расширили способы обращения за медпомощью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области побывала в Ханты-Мансийске (автономный округ ХМАО-Югра) с двухдневн
10.02.2022

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E-mail:

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Телефоны:

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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
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08.02.2022 19:45

ВТБ выдал более 140 миллиардов рублей розничных кредитов в январе

08.02.2022 17:23

Интрига: вернется ли из отпуска начальник ГИБДД Челябинска

08.02.2022 16:26

Полицейские Златоуста задержали «попавшую в беду» мошенницу из Уфы

08.02.2022 16:24

Комендантский патруль наведался в полицию Челябинска

08.02.2022 15:53

В Челябинске поселились ресничные бананоеды и лягушка с «рожками» на глазах

08.02.2022 15:41

Экс-директору челябинского аэропорта «скостили» срок

08.02.2022 15:27

Южноуралец убил сожительницу и нанес себе ранения, инсценируя самооборону

08.02.2022 15:25

«Это живая история моего города»: Сергей Иванов - о книге воспоминаний польского врача о жизни в Челябинске

08.02.2022 15:10

В Челябинской области сокращается число классов и школ на карантине по ОРВИ

08.02.2022 15:10

80% жителей Челябинской области берут кредиты онлайн

08.02.2022 14:57

Челябинец разослал коллегам по работе интимные фото бывшей жены

08.02.2022 14:54

Новые правила выдачи больничных для пациентов с ковидом, ОРВИ и гриппом

08.02.2022 14:39

Челябинцам раздадут бесплатно больше ста порций дальгона-кофе

08.02.2022 14:17

Челябинский клуб «Наше место» приглашает творческую молодежь на театральные пробы

08.02.2022 14:08

Российских работодателей предложили лишать имущества за долги по зарплате

08.02.2022 13:57

Российский сноубордист американского происхождения завоевал бронзу Олимпиады

08.02.2022 13:55

В Челябинской области смягчат условия получения звания «Ветеран труда»

08.02.2022 13:30

Задержанный с мефедроном миасец оказался создателем нарколаборатории и криминального интернет-магазина

08.02.2022 12:50

При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин

08.02.2022 12:50

У пассажиров челябинского транспорта могут возникнуть проблемы при оплате проезда карточками

08.02.2022 12:24

«Сферум» приглашает школьников к созданию стикерпаков для чатов

08.02.2022 12:16

ММК: инновации и победа технической мысли

08.02.2022 12:04

В Миассе развернут новый ковидный госпиталь и закрыт один пункт вакцинации

08.02.2022 11:43

В Челябинской области вновь стала расти суточная смертность от ковида

08.02.2022 11:25

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на ребенка в Челябинске

08.02.2022 11:13

Во власти графитовой пыли: муслюмовцы терпят экологическое бедствие

08.02.2022 11:00

Погоду в Челябинской области на текущей неделе будут определять западные циклоны

08.02.2022 10:50

В Кремле готовы изучить информацию о российских спонсорах белорусских протестов